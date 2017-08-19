اخبار مصر اليوم السبت 19/8/2017: أهم ما ورد في الصحف المصرية اليوم

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اخبار مصر اليوم السبت 19/8/2017: أهم ما ورد في الصحف المصرية اليوم
أخبار مصر

اخبار مصر اليوم السبت 19/8/2017 فى جميع المحافظات المصرية، حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم السبت 19/8/2017: دار الإفتاء تعلق علي حكم سفر المرأة لأداء عمرة أو حج بدون محرم؟

قامت دار الإفتاء المصرية بالرد علي سؤال أحد السائلين عندما سئل علي موقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا علي الصفحة الرسمية الخاصة بدار الإفتاء قائلاَ: “هل يجوز سفر المرأة لأداء العمرة والحج من دون محرم فى صحبة آمنة؟”، رغبة من السائل في معرفة مدى حكم الشرع في سفر المرأة المسلمة بوجه عام مع صحبة آمنة وبدون محرم.

دار الإفتاء تعلق علي حكم سفر المرأة لأداء عمرة أو حج بدون محرم؟دار الإفتاء تعلق علي حكم سفر المرأة لأداء عمرة أو حج بدون محرم؟

اخبار مصر اليوم السبت 19/8/2017: وزارة التموين تعلن عن سعر كيلو اللحم الضأن داخل المجمعات الاستهلاكية

ورد أن المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد قام بالإعلان عن أسعار السلع التموينية الحالية الموجودة داخل المجمعات الاستهلاكية والجمعيات المنتشرة بجميع فروعها والتي من ضمنها سعر اللحم الضأن وخاصة مع قرب عيد الاضحي المبارك.

وزارة التموين تعلن عن سعر كيلو اللحم الضأن داخل المجمعات الاستهلاكية

اخبار مصر اليوم السبت 19/8/2017: اليوم.. اعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية

قامت وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء طلاب وطالبات الدبلومات الفنية مؤخرًا والتي تخص اختبارات الدور الثاني لهذا العام الدراسي بالإعلان عن قرب ظهرو نتيجة الدبلومات الفنية حيث تقرر أن يتم اعتمادها اليوم من قبل السيد  الدكتور طارق شوقي ثم عرضها خلال ساعات علي الموقع الرسمي.

اخبار مصر اليوم السبت 19/8/2017: أخبار الطقس في محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم طقس حار حيث ترتفع درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المناطق والمحافظات المصرية في ساعات النهار بينما يصبح الطقس شديد الحرارة في بعض منها كما توقع خبراء هيئة الأرصاد اليوم أن يؤثر هذا على حركة الرياح وحركة الملاحة البحرية في بعض المناطق مما يرفع من طول الأمواج في البحار خلال ساعات النهار  ثم تعاود وتنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.

طقس

اخبار مصر اليوم السبت 19/8/2017: النيابة الإدارية تأمر بإحالة رئيسي مصلحة الضرائب والجمارك السابقين للمحاكمة العاجلة

قامت رئيسة هيئة النيابة الإدارية باتخاذ قرارها بشأن إحالة كلا من رئيس مصلحة الجمارك السابق ورئيس مصلحة الضرائب السابق للمحاكمة العاجلة بعد أن ثبت بالأوراق الرسمية تورطهم في قضايا إهدار المال العام بمبلغ 32 مليون و281 ألف جنيه مصري.

هيئة النيابة الإدارية تأمر بإحالة رئيسي مصلحة الضرائب والجمارك السابقين للمحاكمة العاجلة

اخبار مصر اليوم السبت 19/8/2017: الإسكان تفتح باب قبول طلبات الحجز لشقق الإعلان التاسع في 22 محافظة غدا

قامت وزارة الإسكان الاجتماعي بالإعلان عن فتح باب حجز الوحدات السكنية الجديدة الخاصة بوحدات الإسكان لمحدودي الدخل فى مصر ابتداء من يوم الغد الأحد الموافق 20 أغسطس، ضمن فعاليات الإعلان التاسع الخاص بمشروع “المليون وحدة”، والذي من المقرر أن يتم طرحه في 22 محافظة وسوف تصل مساحة كل وحدة سكنية في هذا المشروع إلى 90 متر مربع وهي عبارة عن 3 غرف وصالة كاملة التشطيب.

الإسكان تفتح باب قبول طلبات الحجز لشقق الإعلان التاسع في 22 محافظة غدا

اخبار مصر اليوم السبت 19/8/2017: القوى العاملة تعلن عن موعد قبول طلبات المتقدمين لوظائف الخليج براتب يصل إلى 50 ألف جنيه

ورد في الإعلان الرسمي الصادر من قبل وزارة القوى العاملة المصرية أنه سوف يتم فتح الباب أمام طلبات القبول لطلبات السادة المتقدمين من أجل العمل في عدد من الوظائف الهامة بعدد من التخصصات ابتداء من الغد، كما أن الرواتب تتراوح ما بين 6 آلاف إلى 50 ألف جنيه، بالإضافة إلي المزايا الأخرى التي من المقرر أن يتم منحها للمتقدمين.

القوى العاملة: قبول طلبات المتقدمين لوظائف بدول الخليج براتب يصل إلى 50 ألف جنيه يبدأ غدا