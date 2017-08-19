اخبار مصر اليوم السبت 19/8/2017: أهم ما ورد في الصحف المصرية اليوم

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اخبار مصر اليوم السبت 19/8/2017 فى جميع المحافظات المصرية، حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم السبت 19/8/2017: الإسكان تفتح باب قبول طلبات الحجز لشقق الإعلان التاسع في 22 محافظة غدا

قامت وزارة الإسكان الاجتماعي بالإعلان عن فتح باب حجز الوحدات السكنية الجديدة الخاصة بوحدات الإسكان لمحدودي الدخل فى مصر ابتداء من يوم الغد الأحد الموافق 20 أغسطس، ضمن فعاليات الإعلان التاسع الخاص بمشروع “المليون وحدة”، والذي من المقرر أن يتم طرحه في 22 محافظة وسوف تصل مساحة كل وحدة سكنية في هذا المشروع إلى 90 متر مربع وهي عبارة عن 3 غرف وصالة كاملة التشطيب.

اخبار مصر اليوم السبت 19/8/2017: القوى العاملة تعلن عن موعد قبول طلبات المتقدمين لوظائف الخليج براتب يصل إلى 50 ألف جنيه

ورد في الإعلان الرسمي الصادر من قبل وزارة القوى العاملة المصرية أنه سوف يتم فتح الباب أمام طلبات القبول لطلبات السادة المتقدمين من أجل العمل في عدد من الوظائف الهامة بعدد من التخصصات ابتداء من الغد، كما أن الرواتب تتراوح ما بين 6 آلاف إلى 50 ألف جنيه، بالإضافة إلي المزايا الأخرى التي من المقرر أن يتم منحها للمتقدمين.