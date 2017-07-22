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اخبار مصر اليوم السبت 22/7/2017 بجميع المحافظات المصرية، نقدم لكم الآن أهم ما ورد في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، حيث نتابع معكم نتيجة الثانوية العامة 2017 ونتيجة الثانوية الأزهرية 2017 للفصل الدراسي الاول واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، لكل المتابعين والمهتمين من كل مكان باخر اخبار جمهورية مصر العربية اليوم، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم السبت 22/7/2017: أخبار الطقس اليوم في محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم انخفاض تدريجي في درجات الحرارة المتوقعة وذلك على أغلب محافظات مصر حيث يتوقع في بيان الأرصاد اليوم أن يسود طقس معتدل وذلك خلال ساعات النهار ويصبح الطقس حارا على محافظة القاهرة ومحافظات الوجه البحري، ويصبح الطقس شديد الحرارة على باقي الأنحاء على أن تنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.

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اقرأ المزيد: . درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بجميع المحافظات المصرية .

اخبار مصر اليوم السبت 22/7/2017: تصفية عناصر تكفيرية بسيناء

قام المتحدث الرسمي للقوات المسلحة مساء أمس بالكشف عن أحدث هجمات القوات على بؤر للعناصر التكفيرية بسيناء، حيث تمكنت القوات المصرية من إحداث خسائر فادحة بالعناصر الإرهابية التكفيرية سواء كانت بشرية أو مالية وتم تدمير العديد من البؤر الخاصة بهم ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة رابط عاجل.. القوات المسلحة المصرية تعلن عن تصفية 30 تكفيريا في شمال سيناء.

اخبار مصر اليوم السبت 22/7/2017: حركة حسم تؤكد مسئوليتها عن قتلى ومصابين الشرطة بهجوم الفيوم

قامت حركة حسم الإرهابية، بالإعلان عن تفاصيل هجوم أمس الذي وقع مع عدد من عناصر الشرطة بمحافظة الفيوم حيث قام عدد من العناصر الإرهابية بإطلاق الأعيرة النارية على سيارة شرطة مما أدى إلى مقتل شرطى وإصابة آخرين كما تم قتل عدد منهم، ولمعرفة كافة التفاصيل عن الواقعة يرجى زيارة رابط عاجل.. “حركة حسم” تعلن مسئوليتها عن قتلى ومصابين الشرطة في هجوم اليوم.

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اخبار مصر اليوم السبت 22/7/2017: أحدث قواعد النجاح والرسوب لطلبة الثانوية الأزهرية

قام المجلس الأعلى للأزهر الشريف بتعديل بعض القواعد الهامة علي اعتبارات وإجراءات النجاح والرسوب بين طلاب الثانوية العامة والخاصة بطريقة التعامل مع المواد الدراسية في عدد من الحالات المختلفة التي تثير التساؤلات مع الطلاب، ولمعرفة القواعد بالتفصيل يرجى زيارة رابط لطلاب الثانوية الأزهرية.. القواعد الجديدة المقررة للنجاح والرسوب.

اخبار مصر اليوم السبت 22/7/2017: الإسكان تكشف عن “الإعلان التاسع” للوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعى فى 22 محافظة

قامت وزارة الإسكان والمرافق بالإعلان عن طرح عدد جديد من الوحدات السكنية الذي يعد الإعلان التاسع لها خلال اليوم الجمعة، حيث ورد أن الإعلان الثامن لها كان في العام الماضي وكان على أكبر إعلان لوحدات سكنية في تاريخ الوزارة، وقد ورد أنه من المقرر أن يتم إقامة الوحدات السكنية الجديدة فى 22 محافظة مختلفة من محافظات مصر، وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة رابط وزارة الإسكان تكشف عن “الإعلان التاسع” للوحدات السكنية فى 22 محافظة بالإسكان الاجتماعى.

اخبار مصر اليوم السبت 22/7/2017: أسعار تذاكر حج القرعة والحج السياحي

أعلنت شركة مصر للطيران عن أسعار تذاكر الحج الخاصة بقرعة الحج السياحي لهذا العام كما أكدت على أن أسعار التذاكر شاملة الضرائب والرسوم للعام الحالي 2017، ولمعرفة كافة التفاصيل والحد الأدنى والأقصى لرحلات هذا العام المخصصة لزيارة بيت الله الحرام يرجى زيارة رابط ننشر لكم أسعار تذاكر حج القرعة والحج السياحي.

اخبار مصر اليوم السبت 22/7/2017: قرض شخصي للعاملين بالدولة من بنك الإسكندرية

أعلن بنك الإسكندرية عن فتح باب التقديم للأفراد العاملين بالحكومة المصرية لكي يتمكنوا من الحصول علي قرض مالي يتراوح ما بين 5000 جنيه إلى مليون جنيه مصر بعدد من المزايا الخاصة للأفراد العاملين بالدولة والقطاع الحكومي والخاص ولمعرفة كافة المزايا والشروط يرجى زيارة رابط بنك الإسكندرية يقدم قرض شخصي للعاملين بالدولة بمزايا كبيرة