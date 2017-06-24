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اخبار مصر اليوم السبت 24/6/2017 بجميع المحافظات المصرية، نقدم لكم الآن أهم ما ورد في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، حيث نتابع معكم اخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، لكل المتابعين والمهتمين من كل مكان باخر اخبار جمهورية مصر العربية اليوم، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم السبت 24/6/2017: بدء استقبال طلبات تظلمات نتيجة مسابقة كاتب رابع بالنيابة الإدارية

صدر قرار من السيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار علي محمد رزق، مدير إدارة النيابات، إلى عدد من المختصين، أن يتم فحص نتيجة مسابقة كاتب رابع التابعة إلى هيئة النيابة الإدارية، بعد أن كان قد أمر بمتابعة ردود أفعال وتعليقات المقبولين والمستبعدين فى المسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور نتيجة مسابقة كاتب رابع، وقد جاء في المتابعة الأولية ردود أفعال غاضبة من النتيجة النهائية، حيث تم اكتشاف وجود عدد من الأقارب والأشقاء بالإضافة إلى تعيين أبناء العاملين في النيابة الإدارية، قد تم قبولهم في الوظائف من عدد من المحافظات، مما أثار غضب واستياء المستبعدين.

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عملاً بمبدأ المساواة قرر رئيس هيئة النيابة الإدارية أن يتم استبعاد عدد من الأسماء التي أثيرت حولهم الشكوك من النتيجة، كما أمر اللجنة أن تستكمل فحصها لباقي النتيجة، وقد تم فتح باب التظلمات أمام المستبعدين بداية من اليوم السبت 24/6/2017 وحتى يوم الأربعاء القادم، في مسابقة تعيين كاتب رابع رقم 1 لسنة 2016، ويمكن للراغبين حاليًا أن يتواصلوا عن طريق الفاكس أو الإيميل أو عن طريق المقر الرئيسي لإرسال التظلمات الخاصة بهم في المدة المقررة.

اقرأ المزيد: تظلمات مسابقة النيابة الادارية: طريقة التقدم الالكتروني للتظلمات بعد استبعاد أسماء الأقارب من التعيين بوظيفة كاتب رابع .

اخبار مصر اليوم السبت 24/6/2017: أخبار الطقس اليوم على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية في ما يخص طقس اليوم أن يسود حالة من الاعتدال على أغلب الأنحاء، خلال ساعات النهار وذلك على محافظات جمهورية مصر العربية، وخاصة في المنطقة الشمالية وسواحلها ، حيث يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة على كلاً من محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة، حتى يصل إلى محافظات شمال الصعيد، كما يسود طقس شديد الحرارة على كلاً من محافظات جنوب الصعيد، وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا ويصبح الطقس لطيف على معظم الأنحاء خلال ساعات الليل، وقد أكدت الأرصاد في بيانها، إن حركة الرياح المتوقعة اليوم من المتوقع أن سوف تكون مثيرة للرمال والأتربة في عدد من المناطق المختلفة مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية.

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أخبار الطقس اليوم.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 24/6/2017 فى أغلب محافظات مصر .

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اخبار مصر اليوم السبت 24/6/2017: وزارة الصحة قررت سحب دواء “سيتال” من الأسواق بشكل عاجل

قامت وزارة الصحة بإصدار قرار رسمي بسحب أحد أهم الأدوية المنتشرة بالأسواق المصرية والمتعلقة بعملية خفض حرارة الجسم، حيث أصدرت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة التابعة إلى وزارة الصحة والسكان، مؤخرًأ منشورًا دوريًا إلى جميع الصيدليات والأسواق المصرية، يحمل رقم 48 لسنة 2017.

ورد بالمنشور أنه قد تقرر بشكل عاجل أن يتم سحب بالإضافة إلى تحريز جميع الكميات الموجودة بالسوق والصيدليات والوحدات الحكوميه من عقار “سيتال”، والذي يتم استخدامه باعتباره خافض للحرارة، وقد تم توزيع المنشور الرسمي الصادر من الإدارة المركزية للصيدلة بشكل عاجل على كل من ينطبق عليهم هذا القرار من الوحدات الحكومية والصيدليات بالإضافة إلى الشركة المنتجة للعقار، حيث جاء أن السبب وراء سحب الدواء هو وجود بعض الاخطاء في النشرة الداخلية للدواء.

اخر اخبار مصر اليوم السبت 24/6/2017: الكهرباء تقرر مد فترة رفع الدعم من سنتين إلى 5 لـ7 سنوات

صرح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، مؤخرًا، أنه كان من المقرر أن يتم رفع الدعم عن الكهرباء بشكل نهائي وفقًا للخطة المقررة في وقت سابق من قبل مجلس الوزراء خلال العامين المقبلين، ولكن مع رعاية الوزارة للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، تم دراسة الأمر، وقد تقرر أن يتم مد فترة رفع الدعم المقررة بشكل رسمي ما بين 5 إلى 7 سنوات.

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اخر اخبار مصر اليوم السبت 24/6/2017: مجلس الوزراء يعلن أن يوم 29 يونيو أجازة رسمية

صدر بيان رسمي من داخل مجلس الوزراء، يعلن فيه أن يوم الخميس المقبل والذي يوافق يوم 29 من شهر يونيو الجاري هو عطلة رسمية بالبلاد، في المصالح الحكومية والخاصة، حيث تم اعتبار هذا اليوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر، ويأتي هذا البيان بمناسبة ذكري تحرير سيناء والذي يوافق يوم الجمعة 30 يونيو، وعلى هذا تم اعتبار يوم الخميس إجازة بدل من يوم الجمعة، ولكن قد تم استثناء المدارس والمعاهد والجامعات التي قد ورد في جدول امتحاناتهم هذا اليوم من الإجازة، حيث تقرر أن يستمروا في أداء باقي اختباراتهم كما هو مقرر بالجدول الخاص بهم.