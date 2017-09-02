اخبار مصر اليوم السبت 2/9/2017: أهم ما ورد في الصحف المصرية

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اخبار مصر اليوم السبت 2/9/2017 فى جمهورية مصر العربية، حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم السبت 2/9/2017: ارتفاع جديد في أسعار السيارات

قام السيد رئيس رابطة تجار السيارات، بالتأكيد خلال أحدث تصريحاته أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار السيارات في الأسواق المصرية في الفترة القادمة على الرغم من تراجع سوق مبيعاتها بنسبة كبيرة خلال النصف الأول من العام الحالي 2017 وقد وصف ذلك بالمؤشر غير الجيد بسبب حالة الركود التي تشهدها السوق.

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اخبار مصر اليوم السبت 2/9/2017: أخبار الطقس اليوم في محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس المتوقعة أنه سوف تشهد البلاد اليوم طقس حار حيث ترتفع درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المناطق والمحافظات المصرية في ساعات النهار بينما يصبح الطقس شديد الحرارة في بعض منها كما توقع خبراء هيئة الأرصاد اليوم أن يؤثر هذا على حركة الرياح وحركة الملاحة البحرية في بعض المناطق مما يرفع من طول الأمواج في البحار خلال ساعات النهار ثم تعاود وتنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.

اخبار مصر اليوم السبت 2/9/2017: وزارة “البترول” تعلق علي زيادة أسعار البنزين والسولار فى مصر

أسعار البنزين في مصر، ترددت بعض الأخبار علي صفحات المواقع الإجتماعية وقام بنشرها عدد من المواقع الإخبارية حول وجود زيادة جديدة على أسعار البنزين فى مصر خلال فترة أيام العيد وعلى هذا قام السيد وزير البترول بالخروج والتعليق على هذا الأمر وخاص أن أسعار البترول قد ارتفعت مؤخرًا داخل البلاد.

اخبار مصر اليوم السبت 2/9/2017: مصر تستعد للمشاركة السعودية في إنشاء “جسر الملك سلمان”

أعلن وزير النقل خلال أحدث تصريحاته على الإعلامية أنه فى إطار الشراكة المصرية السعودية المستمرة قد تقرر إقامة مشروع جسر يربط بين مصر والسعودية وسوف يطلق عليه اسم جسر الملك سلمان وقد تطلب هذا المشروع وقت كبير من أجل دراسته من جميع النواحي والتأكد من مطابقته بيئيًا ومدى الاستفادة المتوقعة من ورائه.

اخبار مصر اليوم السبت 2/9/2017: خلال أسبوع العيد.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر بشكل كبير

يستمر الذهب داخل الاسواق المصرية في الارتفاع بشكل كبير وخاصة مع دخول عيد الأضحى المبارك وزيادة الطلب عليه في مثل هذا الموسوم ومن ضمن الأسباب التي أثرت علي سعر جرام الذهب وأدت إلى ارتفاعه جاء التوتر والتخبط السياسي الذي تشهده الولايات المتحدة بالإضافة إلى الإعصار الأخير الذي قد شهدته البلاد ليترتب علي هذا ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وعلي جميع الدول.

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اخبار مصر اليوم السبت 2/9/2017: فى جريمة بشعة.. أب يقتل ابنه ويصيب الآخر لإنفاقهم 50 جنيه في العيد

تجرد أب من مشاعره الإنسانية وقتل ابنه الذي يبلغ من العمر ثمانية أعوام وقام بإصابة طفله الآخر بكسر في منطقة الحوض بسبب إنفاقهم مبلغ مالي قدره 50 جنيه في أول أيام عيد الأضحى المبارك والذي يوافق يوم أمس وتم إخطار النيابة العامة لاستكمال الإجراءات في هذه الواقعة.