اخبار مصر اليوم السبت 5/8/2017: أهم ما ورد من أنباء بالصحف المصرية

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اخبار مصر اليوم السبت 5/8/2017 بجميع المحافظات المصرية، نقدم لكم أهم ما ورد في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، لكل المتابعين والمهتمين من كل مكان باخر اخبار جمهورية مصر العربية اليوم، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم السبت 5/8/2017: أخبار الطقس اليوم في محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم طقس حار حيث ترتفع درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المناطق والمحافظات المصرية في ساعات النهار بينما يصبح الطقس شديد الحرارة في بعض منها كما توقع خبراء هيئة الأرصاد اليوم أن يؤثر هذا على حركة الرياح وحركة الملاحة البحرية في بعض المناطق مما يرفع من طول الأمواج في البحار خلال ساعات النهار ثم تعاود وتنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.

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اخبار مصر اليوم السبت 5/8/2017: مطالب برلمانية بتخصيص قطعة أرض للمطلقات غير الحاضنات

قامت النائبة مارجريت عازر بتقديم طلب ترغب من خلاله إقامة مشروع قانوني يقوم بإلزام الدولة أن تقوم بتخصيص قطعة أرض وتكون للسيدات في حالة حصول السيدة علي الطلاق وكانت غير حاضنة وكانت فى سن كبير كما ورد بالطلب المقدم أنه يشترط أن لا يوجد عائل ينفق علي المطلقة حتى يحق لها الحصول على قطعة الأرض.

اخبار مصر اليوم السبت 5/8/2017: إضافة سلع جديدة إلى البطاقات التموينية

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان مؤخرًا عن توفير عدد من السلع الغذائية الجديدة التي تقرر ان يتم إضافتها رسيمًا إلى المجمعات الاستهلاكية التابعة لها لكي تكون في متناول المواطنين وعلي أن يكون من حق المواطنين الحصول علي هذه السلع بصورة شهرية للمواطنين، وذلك رغبة من الوزارة في محاربة جشع التجار وتقديم السلع للمواطنين و المنتجات بأرخص الاسعار والإرتقاء بمستوى المواطن صاحب الدخل المحدود.

اخبار مصر اليوم السبت 5/8/2017: تعرف على الإسكان تعلن عن أسعار أراضي الإسكان الاجتماعي الأكثر تميزا في 10 مدن جديدة

أعلنت وزارة الإسكان والتعمير أنه قد تم طرح كراسات الشروط الخاصة 3930 قطعة أرض والتي تعد من الأراضي الأكثر تميزا وذلك بفروع بنك الإسكان والتعمير المختلفة حيث بدأ المواطنون استلام هذه الكراسات فعليا والتي تقدمها الدولة بـ10 محافظات جميعها في المدن المعمارية الجديدة.

اخبار مصر اليوم السبت 5/8/2017: أسعار جميع ملابس ومستلزمات الإحرام بعد موجة الغلاء

يسعي الكثير من حجاج بيت الله الحرام في الفترة الحالية إلى سرعة شراء كافة المستلزمات الخاصة لهم والتي من المقرر أن يحملوها معهم فى رحلة الحج من ملابس ومستلزمات للإحرام وغيرها من المتطلبات ولكن مع موجة الغلاء في الأسعار الموجودة بالاسواق المصرية والتي تشهدها الدولة في الفترة الحالية أصبحت هذه المستلزمات والملابس باهظة الثمن بشكل كبير.

اخبار مصر اليوم السبت 5/8/2017: رفع سعر تذكرة الأتوبيس بالنقل العام

ورد أنه مع صباح اليوم الجمعة تفاجئ المواطنين بأنه قد ارتفعت اسعار تذاكر الأتوبيس الخاصة بالنقل العام لتصل إلى 2.5 جنيه بدل من 2 جنيه كما هو معتاد، ليغضب المواطنين وخاصة بعد صدور العديد من التصريحات المؤكدة علي أنه لن يتم رفع سعر التذاكر ولم يسبق صدور أي بيانات رسمية أو مناقشات بشأن إقرار السعر الجديد.

اخبار مصر اليوم السبت 5/8/2017: إسرائيل تقيم حاجز تحت الأرض على الحدود الفاصلة مع مصر

خرجت بعض التصريحات الخاصة بقيام إسرائيل في الفترة الحالية والاستعداد لبناء حاجز تحت الأرض الأرض على الحدود مع مصر، حيث جاء أنه سوف يبلغ هذا الحاجز نحو ثلاثة كيلو مترات، بسبب عجز مصر على التخلص من عمليات داعش في منطقة سيناء بالإضافة إلى رغبة الجماعات الإرهابية في معاداة إسرائيل.