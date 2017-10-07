اخبار مصر اليوم السبت 7/10/2017: أخر وأهم ما ورد في الصحف المصرية

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اخبار مصر اليوم السبت 7/10/2017 فى مصر، نرصد لكم من خلال هذا المقال اليومي أحدث وأهم الأخبار التي قد طرأت يوميًا على الساحة الاقتصادية والسياسية والرياضية وما جري من أهم الأحداث في جميع المحافظات المصرية حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم السبت 7/10/2017: آخر تصريحات وزير التموين عن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من السلع الغذائية

قام السيد وزير التموين والتجارة الداخلية، بالكشف عن الاحتياطي الاستراتيجي لعدد من السلع الموجودة حاليا لدى مصر حيث كشف عن الفترة التي يمكن لها مصر حاليا أن تطمئن على مخزون السلع لكلاً من القمح والأرز والسكر وغيرها من السلع الغذائية الهامة بعد أن تمكنت الوزارة من إعادة توفير الاحتياطى الاستراتيجى للبلاد من السلع الغذائية للبلاد مرة أخرى.

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اخبار مصر اليوم السبت 7/10/2017: حريق هائل في أحد المصانع بالإسكندرية

نشب حريق ضخم داخل أحد مصانع محافظة الإسكندرية وتحديدًا فى المنطقة الصناعية الرابعة، والتي تتبع دائرة قسم شرطة برج العرب، وقد أسفر هذا الحريق الذي اندلع فى الطابقين الذين يتكون منهم المصنع عن خسائر كبيرة فى الآلات والمخازن والمكاتب الإدارية كما أنه لم يخلف أي خسائر بشرية وقد تم الدفع بعدد 9 سيارات إطفاء من أجل السيطرة عليه.

اخبار مصر اليوم السبت 7/10/2017: ارتفاع سعر الذهب في محلات الصاغة

سعر الذهب في مصر اليوم مازال يشهد مزيد من الارتفاعات وسط التقلبات الطارئة على الساحة السياسية والإقتصادية سواء المحلية منها والعالمية والتي يتأثر بها سعر الذهب في مصر بشكل فوري، وقد صرح خبراء الذهب أن المعدن الأصفر قد ارتفع مقدار 4 جنيهات في تعاملات البيع والشراء التي قد جرت اليوم كما قاموا بالكشف عن أسعار الذهب الحالية بعد هذه الزيادة.

اخبار مصر اليوم السبت 7/10/2017: دار الإفتاء تكشف عن حكم إجراء عمليات التخسيس

قامت دار الإفتاء المصرية بالكشف عن حكم الشرع في حالة طلب من المريض إجراء عملية تخسيس حيث بينت الدار من خلال الفيديو الذي تم نشره على صفحتها الرسمية حكم الشرع فى إجراء عمليات التخسيس والشروط اللازمة لها.

اخبار مصر اليوم السبت 7/10/2017: نصائح الخبراء للمصريين للعيش بأقل التكاليف

يعيش المصريين في الوقت الحالي حالة كبيرة من الغلاء والتي ترتب عليها ظهور الركود في العديد من الأسواق وحول المشكلة المرهقة حاليا لجميع البيوت المصريين وكيفية العيش وسط هذه التكاليف والأسعار الباهظة، خرج بعض الخبراء لطرح عدد من البدائل في ظل الارتفاعات المستمرة على السلع بالأسواق.

اخبار مصر اليوم السبت 7/10/2017: أخبار الطقس اليوم فى محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس المتوقعة خلال اليوم وخاصة مع فصل الخريف أن درجات الحرارة قد بدأت في الإنخفاض بعد انتهاء فصل الصيف لتشهد البلاد طقس معتدل على أغلب الأنحاء على الرغم من ارتفاعها على جنوب الصعيد فى ساعات النهار مما يؤثر على حركة الرياح بشكل ما وحركة الملاحة البحرية ثم تعاود درجات الحرارة وتنكسر مع دخول ساعات الليل.