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اخبار مصر اليوم السبت 8/7/2017 بجميع المحافظات المصرية، نقدم لكم الآن أهم ما ورد في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، حيث نتابع معكم اخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، لكل المتابعين والمهتمين من كل مكان باخر اخبار جمهورية مصر العربية اليوم، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم السبت 8/7/2017: الأرصاد تعلن عن بدء الموجة الحارة الجديدة

صرح خبراء الأرصاد أنه بداية من اليوم سوف تشهد البلاد حالة جديدة من الارتفاع في درجات الحرارة بعد إنكسارها على مدار اليومين السابقين، حيث ورد في بيان الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، على السواحل الشمالية، ثم تزداد درجات الحرارة إرتفاعًا على كلاً من مناطق الوجه البحرى بالإضافة إلى محافظة القاهرة حتى يصل إلى شمال الصعيد، وتنخفض جميع درجات الحرارة بكافة المحافظات في ساعات الليل.

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اقرأ المزيد: درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بجميع المحافظات .

اخبار مصر اليوم السبت 8/7/2017: القوات المسلحة تعلن عن إحباط هجوم إرهابي بسيناء واستشهاد وإصابة 26 من أفرادها

ورد في البيان الرسمي الصادر المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعى، إنه قد تمكنت قوات إنفاذ القانون الموجودة في محافظة شمال سيناء، من التصدي إلى هجوم إرهابي كبير اليوم الجمعة قام به عدد من العناصر الإرهابى للعناصر التكفيرية، حيث هجموا على أحد نقاط التمركز في منطقة جنوب رفح، وقد أسفر الهجوم طبقًا لما ورد في البيان عن مقتل أكثر من 40 فرد من العناصر التكفيرية، بالإضافة إلى تدمير 6 عربات تابعين لهم، من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي عن إصابة 26 من أفراد القوات المسلحة، ويعمل رجال الأمن على تمشيط المنطقة ومطاردة أى عناصر تكفيرية بالمنطقة.

اقرأ المزيد: القوات المسلحة تقضى على أربعون من العناصر التكفيرية فى سيناء وتحبط محاولاتهم الإرهابية .

عاجل: ضابط بالأمن الوطني يتعرض للهُجوم أثناء خروجه من الصلاة في محافظة القليوبية .

عاجل :استشهاد وإصابة 26 من القوات المسلحة المصرية في جنوب رفح .

اخبار مصر اليوم السبت 8/7/2017: تطبيق تجربة معلم الصفوف الثلاثة الأولى بالمدارس الحكومية

قام السيد رئيس قطاع التعليم العام التابعة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور رضا حجازى، بالتعليق على أخر المستجدات التعليمية في قطاع وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل حاليًا على تنظيم بعض الأمور الهامة لخوض تجربة جديدة مع المدارس الحكومية وتحديدًا على طلاب المرحلة الابتدائية، تطبيق تجربة معلم الصفوف الثلاثة الأولى بشكل رسمي، حيث من المتوقع أن يتم تطبيقها من الصف الأول وحتى الصف الثالث الإبتدائى، ويمكن زيارة هذا الرابط لمعرفة كافة التفاصيل عن تطبيق تجربة معلم الصفوف الثلاثة الأولى بشكل رسمي .

اخبار مصر اليوم السبت 8/7/2017: وزارة الإسكان تطرح أراضى أكثر تميزًا بالمدن الجديدة بشروط خاصة

قامت وزارة الإسكان بطرح عدد من الأراضي الأكثر تميزًا في عدد من المدن الجديدة بشروط معينة كما قامت بالكشف عن التفاصيل الخاصة بهذه الأراضي وأعلنت أنها سوف تقوم بإقامة مزاد علني من أجل بيع هذه الأراضي، وسوف يتم اختيار الأفراد الذين ينطبق عليهم الشروط اللازمة كما سيتم استبعاد المتقدمين في حالة لم تنطبق عليهم هذه الشروط، ولمعرفة هذه الشروط يمكن زيارة رابط تعرف على أماكن الأراضي الأكثر تميزًا التي طرحتها الإسكان في المدن الجديدة.. وشروط الحصول عليها .

اخبار مصر اليوم السبت 8/7/2017: ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بعد قرار تحريك الأسعار

بع قرار رفع وتحريك الأسعار بالأسواق المصرية والذي تم تطبيقه بشكل رسمي مع مطلع الأسبوع الجاري مع الارتفاع الجديد التي أعلنت عنه الحكومة المصرية والمنتظر مع بداية شهر يوليو، تأثرت السلع والمنتجات فى مصر بشكل فورى بالزيادة الجديدة ومن ضمن هذه السلع جاءت الأجهزة الكهربائية، حيث تأثرت أسعار الأجهزة الكهربائية بإرتفاع مصاريف السولار والوقود والنقل والمواصلات وعدد من المصاريف الضرورية لها، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة الرابط التالي والخاص بـ نسبة الزيادة الجديدة على أسعار الأجهزة الكهربائية .

اخبار مصر اليوم السبت 8/7/2017: البنك المركزي يعلن عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي فى نهاية يونيو

أعلن البنك المركزي المصري أنه قد ارتفع احتياطي النقد الأجنبي الخاص بشهر يونيو مقارنة باحتياطي النقد الأجنبي التابع لشهر مايو الماضي، حيث ورد في البيان الصادر من البنك المركزي المصري صباح اليوم الأربعاء، إن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في مصر قد وصل في نهاية شهر يونيو إلى 31.305 مليار دولار أمريكي، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي الدخول من هنا على رابط تصريحات البنك المركزي بشأن احتياطي النقد الأجنبي لشهر يونيو .