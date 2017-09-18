اخر اخبار مصر اليوم الاثنين 18/9/2017: أهم ما ورد في الصحف المصرية

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اخر اخبار مصر اليوم الاثنين 18/9/2017 فى جمهورية مصر العربية، حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الاثنين 18/9/2017: القبض على مالك مخبز بلدي استولى على 2 مليون جنيه

جاء أن الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية قد تمكنت مؤخرًأ من إلقاء القبض على صاحب مخبز من أجل قيامه مالك المخبز بالاستيلاء على مبلغ مالي كبير كان مخصص للدعم والذي يتم تخصيصه للفقراء حيث قام بسرقة بطاقة تموينية كان من المفترض أنه قد سبق وتم تخصيصها لصرف مستحقات الدعم من قبل وزارة التموين.

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اخبار مصر اليوم الاثنين 18/9/2017: أخبار الطقس اليوم في محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس المتوقعة خلال اليوم على كافة أنحاء البلاد أنه سوف تشهد مصر اليوم طقس حار حيث ترتفع درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المناطق والمحافظات المصرية في ساعات النهار بينما يصبح الطقس شديد الحرارة في بعض منها كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم أنه سوف يؤثر هذا على حركة الرياح وحركة الملاحة البحرية بوجه عام في بعض المناطق مما يرفع من طول الأمواج في البحار خلال ساعات النهار ثم تعاود وتنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.

اخبار مصر اليوم الاثنين 18/9/2017: “وزارة الإسكان” تعدل موعد حجز 13 قطعة أرض استثمارية

ورد أن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المختص بالشؤون التجارية والعقارية قد كشف عن آخر قرارات الهيئة العمرانية والتي تسعى من خلالها إلى تطوير النظام العمراني وخلق فرص جديدة للمواطنين أنه قد قررت فيها أن تجري تعديل جديد على موعد تقديم العروض التي قد اعلنت عنها سوف تكون في يوم 22/10/ 2017 حيث تقرر أن يتم حجز حوالي ثلاثة عشر قطعة أرض مخصصة.

اخبار مصر اليوم الاثنين 18/9/2017: وزارة الاتصالات تكشف عن موعد إطلاق خدمات الجيل الرابع لشبكات الهاتف المحمول بشكل رسمي

أكدت عدد من المصادر التابعة إلى وزارة الاتصالات المصرية أنه قد تحدد موعد إطلاق خدمات الجيل الرابع والتي قد سبق وأن تم الإعلان عنها والخاصة بالمحمول من أجل بدء العمل بها داخل الأراضي المصرية بشكل موسع كما سيتم إطلاقه من خلال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشكل رسمي وسوف يشارك فى هذا الموعد السيد رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى عدد من الوزراء والشخصيات الهامة.

اخبار مصر اليوم الاثنين 18/9/2017: “القومية للأنفاق” تعلن عن موعد البدء في تنفيذ الخط الرابع

صرح رئيس الهيئة القومية للأنفاق فى أخر تصريحات خاصة بمشاريع المترو القادمة أنه قد تم الانتهاء في الفترة الحالية من وضع التصميمات المقررة من أجل إنشاء أكبر محطة خاصة بمشروع مترو الأنفاق والتي تخص في مرحلتها الأولى من الخط الرابع للمترو حيث تقرر أن هذا الخط سوف يمر من خلال شارع الهرم وعدد محطاتها سبعة عشر محطة مترو من أجل توسيع شبكة المترو وتسهيلا على المواطنين وتماشيًا مع حلة الأزمة السكانية.