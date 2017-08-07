اخر اخبار مصر اليوم الاثنين 7/8/2017: أهم ما ورد من أنباء بالصحف المصرية

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اخر اخبار مصر اليوم الاثنين 7/8/2017 بجميع المحافظات، نقدم لكم أهم ما ورد في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، لكل المتابعين والمهتمين من كل مكان باخر اخبار جمهورية مصر العربية اليوم، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الاثنين 7/8/2017: التنمية الصناعية تعلن عن فتح باب سحب كراسات شروط المصانع

قامت هيئة التنمية الصناعية اليوم بالإعلان عن بدء تسليمها كراسات الشروط التي تتبع الوحدات الصناعية سواء للصناعات المتوسطة أو الصناعات الصغيرة في كلاً من مدينة السادات محافظة الاسكندرية و جنوب الرسوة في محافظة بورسعيد، من أجل رغبتا في عمل بعض المشروعات التي تتبع الأنشطة الغذائية والهندسية والغزل والغذائية والنسيجية والكيماوية.

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اخبار مصر اليوم الاثنين 7/8/2017: العسكري يكشف عن عملية جديدة تمت على الشريط الحدودى بشمال سيناء

قام المتحدث العسكري للقوات المسلحة بالإعلان عن آخر عملية تمت اليوم الأحد من قبل القوات المسلحة على الشريط الحدودى بشمال سيناء، حيث تم اكتشاف نفق خاص بـ الإرهابيين وتم تدميره بالإضافة إلى مقتل تكفيريين اثنين من العناصر الإرهابية و2 سيارة دفع رباعي ومازالت القوات تستكمل خطتها في الحفاظ على البلاد وتدمير العناصر الإرهابية في منطقة شمال سيناء.

اخبار مصر اليوم الاثنين 7/8/2017: الإعلان عن قرعة توزيع أراضي بالوادي الجديد

قامت وزارة الإسكان في إطار حرصها علي مساعدة الشباب والأسر بجميع المحافظات بطرح عدد من المشروعات السكنية للقضاء علي مشكلة الكثافة السكانية عن طريق استغلال المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تقوم بتوفير الوحدات السكنية دة الشباب للشباب المقبلين على الزواج وكذلك الأسر بمساحات مختلفة وأسعار متفاوتة تناسب الكثير من الطبقات داخل مصر وخارجها، وعلى هذا قررت الوزارة الإعلان عن قرعة توزيع أراضي بالوادي الجديد.

اخبار مصر اليوم الاثنين 7/8/2017: الكشف عن ميزانية المنشآت التعليمية بالوادي الجديد للعام الحالي

أعلن مدير إدارة التخطيط بمديرية التربية والتعليم في منطقة الوادي الجديد بالإضافة لإلى مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، على ميسرة حريف اليوم الأحد الموافق 6/8/2017، أنه سوف يقوم صندوق دعم المشروعات التعليمية والمشروع القومي بالعمل على إمدَاده المنشآت التعليمية التكاليف المقررة في المِيزانية والتي تلزمه في عمل الإنشاءات المطلوبة بالإضافة إلى الصيانات الجديدة في قطاع التعليم حيث يصل قيمة الدعم المالي إلى 297 مليون جنيه لأجل إنشاء 31 مدرسة و10 أسوار أخرى وعدد من الإصلاحات الأخرى.

اخبار مصر اليوم الاثنين 7/8/2017: البنك المركزى يعلن عن نصيب كل مواطن من الدين الخارجى لمصر

مع نهاية العام الجاري قام البنك المركزي بالإعلان عن بعض الميزانيات والحسابات المالية الهامة والتي من ضمنها العجز في الموازنة والدين الخارجي علي البلاد وقد قام البنك المركزي المصري بالكشف عن متوسط نصيب المواطن المصرى من الدين الخارجي بعد ان ارتفع الدين الخارجي علي مصر إلى 760 دولارًا أمريكيًا، ليصبح نصيب الفرد منه 13.6 ألف جنيه لعام 2016 / 2017.

اخبار مصر اليوم الاثنين 7/8/2017: أخبار الطقس اليوم في محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم طقس حار حيث ترتفع درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المناطق والمحافظات المصرية في ساعات النهار بينما يصبح الطقس شديد الحرارة في بعض منها كما توقع خبراء هيئة الأرصاد اليوم أن يؤثر هذا على حركة الرياح وحركة الملاحة البحرية في بعض المناطق مما يرفع من طول الأمواج في البحار خلال ساعات النهار ثم تعاود وتنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.