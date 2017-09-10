اخر اخبار مصر اليوم الاحد 10/9/2017: أهم ما ورد في الصحف المصرية

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اخر اخبار مصر اليوم الاحد 10/9/2017 فى جمهورية مصر العربية، حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الاحد 10/9/2017: المعايير الأمنية التي يتم بها تصنيف المجرمين فى مصر

تتنوع الجرائم فى كل مكان كما يتنوع السبب ورائها بالإضافة إلى تنوع الأشخاص الذين يرتكبونها وعلي هذا وجب وجود رجال الأمن فى البلاد بالإضافة إلى وجود خبراء أمنيين ومع التطور العلمي بدأت تصنيف المجرمين ما بين مرتكب جريمة عن طريق الصدفة وبين معتاد على هذه الجرائم وبين من له اسبابه وآخرين ينفذون الجرائم بدافع مرضي وغيرهم.

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اخبار مصر اليوم الاحد 10/9/2017: اكتشاف مقبرة تاجر ذهب بالعصور الوسطى فى محافظة الأقصر

قام السيد الدكتور وزير الآثار في مصر، من خلال مؤتمر صحفي عالمي تم إجراؤه اليوم السبت ضم عدد كبير من الصحفيين من مختلف دول العالم بالإعلان عن آخر اكتشافات الوزارة والتي تضمنت مقبرة “كامب 390” والتي قد تبين أنها تابعة إلى تاجر ذهب مشهور قديما فى العصور الوسطى الفرعونية بالإضافة إلى وجود عدد كبير من المقابر الأخرى التي سوف يتم العمل على اكتشافها.

اخبار مصر اليوم الاحد 10/9/2017: الداعية “عمرو خالد” يعلق على زواج المسلمة من غير المسلم

ورد أن الداعية الإسلامي عمرو خالد، قد قام بالرد علي تساؤل البعض حول حكم زواج النساء المسلمات من رجال غير مسلمين في الشرع كما قام بدعوة الجميع إلى الحب والمؤاخاة وترك الفتن والصراعات بين أبناء الوطن الواحد.

اخبار مصر اليوم الاحد 10/9/2017: أخبار الطقس اليوم في محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس المتوقعة خلال اليوم على كافة أنحاء البلاد أنه سوف تشهد مصر اليوم طقس حار حيث ترتفع درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المناطق والمحافظات المصرية في ساعات النهار بينما يصبح الطقس شديد الحرارة في بعض منها كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم أنه سوف يؤثر هذا على حركة الرياح وحركة الملاحة البحرية بوجه عام في بعض المناطق مما يرفع من طول الأمواج في البحار خلال ساعات النهار ثم تعاود وتنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.

اخبار مصر اليوم الاحد 10/9/2017: بالخطوات.. طريقة استرجاع البطاقات التموينية الذكية الموقوفة

قام رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية في محافظة القاهرة، بالإعلان عن الخطوات اللازمة من أجل أن يتمكن المواطنين أصحاب بطاقات التموين الذكية المفقودة من استرجاع البطاقات التموينية الموقوفة الخاصة بهم لكي يتمكنوا من جديد على الحصول علي السلع التموينية المدعمة بكل سهولة ويسر.