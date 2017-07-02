اخر اخبار مصر اليوم الاحد 2/7/2017: الأرصاد تحذر من طقس اليوم

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اخر اخبار مصر اليوم الاحد 2/7/2017 بجميع المحافظات المصرية، نقدم لكم الآن أهم ما ورد في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، حيث نتابع معكم اخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، لكل المتابعين والمهتمين من كل مكان باخر اخبار جمهورية مصر العربية اليوم، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الاحد 2/7/2017: الأرصاد تحذر من حالة طقس اليوم الأحد

يتوقع خبراء الأرصاد أن تستمر موجة الطقس الحار على مدار اليوم والأيام القليلة القادمة، حيث ورد في بيان الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد يوم غد طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، على كلاً من السواحل الشمالية، ثم تزداد درجات الحرارة إرتفاعًا على كلاً من مناطق الوجه البحرى بالإضافة إلى محافظة القاهرة حتى يصل إلى شمال الصعيد، كما يتوقع أن يصبح الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار على كلاً من محافظات جنوب الصعيد، وتنخفض جميع درجات الحرارة بكافة المحافظات في ساعات الليل.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بجميع المحافظات .

اخبار مصر اليوم الاحد 2/7/2017: مطالب بإلغاء مسابقة كاتب رابع بالنيابة الإدارية

خرجت بعض المطالب بالبرلمان المصري مطالبة أن يتم إلغاء مسابقة النيابة الإدارية الخاصة بوظيفة كاتب رابع، بعد أن تم الاعتراض على النتيجة في الفترة الماضية بسبب عدد من الأسباب ومنها عدم تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تعيين عدد من الإخوة والأقارب معًا بالإضافة إلى أبناء المستشارين، كما ورد في المطالب أنه يجب محاكمة المسؤولين على المسابقة، ولمعرفة كافة التفاصيل عن الخبر يرجي زيادة هذا الرابط الخاص بمطالب برلمانية لإلغاء مسابقة كاتب رابع بالنيابة الإدارية.

اخبار مصر اليوم الاحد 2/7/2017: ارتفاع أسعار كروت المحمول بعد رفع قيمة القيمة المضافة

أعلنت شركات المحمول الثلاثة الموجودة في جمهورية مصر العربية، أنه اعتبارًا من اليوم السبت سوف يتم رفع قيمة أسعار كروت شحن الهواتف المحمولة، وقد جاء هذا القرار بعد رفع قيمة القيمة المضافة بعد أن أعلنت الحكومة المصرية زيادة أسعار العديد من السلع البترولية والغاز الطبيعي والمحروقات، ويمكنك الآن معرفة اسعار كروت الشحن الجديدة وطريقة تطبيق هذه الزيادة على كروت الشحن من خلال زيارة هذا الرابط الخاص بـ اسعار كروت الشحن الجديدة بعد الزيادة .

اخر اخبار مصر اليوم الاحد 2/7/2017: وزارة التموين تكشف عن أسعار السلع بعد الزيادة

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سوف يتم العمل بأسعار التموين والسلع التموينية الجديدة بعد زيادة الدعم على البطاقات التموينية ورفع قيمة السلع التموينية بداية من اليوم مطلع شهر يوليو، وقد تم تسعير جميع السلع والمنتجات المقررة على بطاقة التموين الذكية استعدادًا لتعاملات الشهر المقبل، وتم ضخ السلع في منافذ التوزيع التابعة إلى وزارة التموين، وعن تفاصيل وأسعار السلع التموين يرجى زيارة هذا الرابط الخاص بـ اسعار السلع والمنتجات التموينية الجديدة .

اخبار مصر اليوم الاحد 2/7/2017: الإعلان عن موعد صرف زيادة المعاشات

قامت وزيرة التضامن الإجتماعي، غادة والى، بالإعلان عن وجود زيادة جديدة في المعاشات، طبقًا لتنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، حيث ورد أنه سوف يتم تطبيق هذه الزيادة الجديدة على كلاً من القطاعين العام والخاص بمختلف الهيئات والمحافظات المصرية، و لمعرفة كافة تفاصيل القرار الجديد يرجى الدخول على رابط موعد صرف زيادة المعاشات .

اخر اخبار مصر اليوم الاحد 2/7/2017: الإجازات الرسمية المتبقية للموظفين لهذا العام

يبحث العاملين بالدولة المصرية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص عن مواعيد الأجازات الرسمية المقررة على مدار العام والتي يتم احتسابها بأجر كامل للعاملين، ومع قرب انتهاء النصف العام الأول من هذه السنة لم يتبقى من هذه الإجازات الرسمية سوى 9 أيام فقط للموظفين بالدولة، ولمعرفة تفاصيل الأجازة يرجى زيارة رابط الأجازات المتبقية للموظفين بالدولة لعام 201 .