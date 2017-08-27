اخر اخبار مصر اليوم الاحد 27/8/2017: آخر وأهم ما ورد في الصحف المصرية

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اخر اخبار مصر اليوم الاحد 27/8/2017 فى جميع المحافظات المصرية، حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الاحد 27/8/2017: أبرز مشروعات الصعيد القادمة فى الخريطة الاستثمارية

ورد أن الحكومة المصرية قد وضعت محافظات الصعيد في الخطة القادمة علي أولوياتها حيث طرحت عدد من المشاريع التي ترغب في تنفيذها طبقًا لخططها كما أعلنت عن التسهيلات التي سوف تقدمها للمستثمرين بالإضافة إلى إعطاء الأراضي مجانًا للراغبين في إقامة عدد من هذه المشاريع ويتم دراسة عدد أخر سوف يتم الإعلان عنها بالمحافظات فور إتخاذ القرار النهائي بشأنها ليحتل بهذا الصعيد مساحة كبيرة في الفترة القادمة من الخريطة الاستثمارية للاقتصاد المصري.

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اخبار مصر اليوم الاحد 27/8/2017: استهداف كمين شرطة في محافظة سيناء

من جديد تم استهداف كمين شرطة في محافظة سيناء ترتبع عليه سقوط ضحايا بشرية من جنودنا البواسل حيث ورد أن مساء أمس الجمعة قد استهدف عدد من الإرهابيين كمين الماسورة والذي يوجد في المدخل الرئيسي لمدينة رفح.