اخر اخبار مصر اليوم الاحد 27/8/2017: آخر وأهم ما ورد في الصحف المصرية

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اخر اخبار مصر اليوم الاحد 27/8/2017: آخر وأهم ما ورد في الصحف المصرية
أخبار مصر

اخر اخبار مصر اليوم الاحد 27/8/2017 فى جميع المحافظات المصرية، حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الاحد 27/8/2017: أبرز مشروعات الصعيد القادمة فى الخريطة الاستثمارية

ورد أن الحكومة المصرية قد وضعت محافظات الصعيد في الخطة القادمة علي أولوياتها حيث طرحت عدد من المشاريع التي ترغب في تنفيذها طبقًا لخططها كما أعلنت عن التسهيلات التي سوف تقدمها للمستثمرين بالإضافة إلى إعطاء الأراضي مجانًا للراغبين في إقامة عدد من هذه المشاريع ويتم دراسة عدد أخر سوف يتم الإعلان عنها بالمحافظات فور إتخاذ القرار النهائي بشأنها ليحتل بهذا الصعيد مساحة كبيرة في الفترة القادمة من الخريطة الاستثمارية للاقتصاد المصري.

تعرف علي أبرز مشروعات الصعيد القادمة فى الخريطة الاستثمارية

اخبار مصر اليوم الاحد 27/8/2017: استهداف كمين شرطة في محافظة سيناء

من جديد تم استهداف كمين شرطة في محافظة سيناء ترتبع عليه سقوط ضحايا بشرية من جنودنا البواسل حيث ورد أن مساء أمس الجمعة قد استهدف عدد من الإرهابيين كمين الماسورة والذي يوجد في المدخل الرئيسي لمدينة رفح.

استهداف كمين شرطة في محافظة سيناء

اخبار مصر اليوم الاحد 27/8/2017: أخبار الطقس اليوم في محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس المتوقعة أنه سوف تشهد البلاد اليوم طقس حار حيث ترتفع درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المناطق والمحافظات المصرية في ساعات النهار بينما يصبح الطقس شديد الحرارة في بعض منها كما توقع خبراء هيئة الأرصاد اليوم أن يؤثر هذا على حركة الرياح وحركة الملاحة البحرية في بعض المناطق مما يرفع من طول الأمواج في البحار خلال ساعات النهار  ثم تعاود وتنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.

طقس

اخبار مصر اليوم الاحد 27/8/2017: حقيقة زيادة عدد سنوات مرحلة الثانوية العامة في مصر

وردت بعد الأنباء في الفترة الماضية حول تغيير نظام الثانوية العامة من ثلاث سنوات ليصبح أربعة سنوات، وعلى هذا كثرة التساؤلات من قبل الطلاب وأولياء الأمور وقد خرج مركز المعلومات بعد أن تواصل مع السيد وزير التربية والتعليم ليعلق علي حقيقة هذا الأمر.

حقيقة زيادة عدد سنوات مرحلة الثانوية العامة في مصر

اخبار مصر اليوم الاحد 27/8/2017: أجهزة تستهلك الكثير من الكهرباء حتى مع فصلها عن مصدر الكهرباء

يعتقد البعض أن قطع التيار الكهربائي عن الأجهزة المنزلية والكهربائية سبب كافي لعدم سحب الأجهزة للكهرباء التيار وبالتالي عدم إضافة مبالغ مالية جديدة علي الفاتورة الأصلية إلا أنه اتضح عدم مصداقية هذا الاعتقاد طبقًا لما ورد في نشرة وزارة الكهرباء والطاقة وقد سميت هذه الأجهزة باسم أجهزة الأحمال الوهمية أو يطلق عليها البعض إسم الأجهزة التي تسرق التيار الكهربائي.

أحهزة كهربائية سارقة للتيار

اخبار مصر اليوم الاحد 27/8/2017: خبراء المال يكشفون سبب تراجع المستثمرين عن التداول فى البورصة المصرية

صرح خبير من خبراء أسواق المال بأن هناك تراجع في إقبال المستثمرين فى الأونة الأخيرة عن التداول علي التداول في تعاملات البورصة المصرية مما ترتب عليه انخفاض متوسط أحجام التداول لأقل من ٥٠٠ مليون جنيه بسبب بعض القرارات المالية خلال نفس الجلسة  بعد أن كانت في السابق تمثل نسبة كبيرة بالنسبة إلى أحجام التداول.

خبراء المال يكشفون سبب تراجع المستثمرين عن التداول فى البورصة المصرية