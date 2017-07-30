اخر اخبار مصر اليوم الاحد 30/7/2017: أهم ما ورد من أنباء بالصحف اليومية

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اخبار مصر اليوم الاحد 30/7/2017 بجميع المحافظات المصرية، نقدم لكم أهم ما ورد في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، لكل المتابعين والمهتمين من كل مكان باخر اخبار جمهورية مصر العربية اليوم، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الاحد 30/7/2017: مباراة الزمالك المصري في البطولة العربية للأندية 2017م

تحدد موعد مباراة فريق الزمالك المصري القادمة أمام نظيره من لاعبي فريق النصر السعودي اليوم السبت، حيث تقرر ان يقام اللقاء في مدينة الإسكندرية، ضمن فعاليات منافسات المجموعة الثانية في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية 2017 م في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وفى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

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اخبار مصر اليوم الاحد 30/7/2017: البورصة تكشف عن قيمة مشتريات الأجانب والعرب والمصريين منذ بداية العام

ورد في البيان الرسمي الذي قد أعلنت عنه البورصة المصرية عن إجمالي مشتريات الأجانب والعرب منذ بداية العام بالإضافة إلى المصريون أنه استحواذ المصريين على عمليات الشراء داخل البورصة مقارنة بعمليات المشتريات التي قام بها الأجانب “غير العرب” والعرب في نفس الفترة.

اخبار مصر اليوم الاحد 30/7/2017: أسماء مستشفيات العلاج على نفقة الدولة

تم الإعلان رسميًا عن قائمة أسماء المستشفيات الحكومية التي تستطيع أن تقدم العلاج إلى السادة المواطنين على نفقة الدولة، حيث ورد أنه تُوجد حوالي 700 مستشفى في جميع محافظات مصر تقوم في تلك الفترة بتقديم العلاج إلى كل المواطنين المرضى على نفقة الدولة وقد تبين أن هذه المستشفيات تابعة لوزارة الصحة والسكان، كما أنها توجد في ربوع ومحافظات مصر بشكل عام وغير مرتكزة بالعاصمة فقط.

اخبار مصر اليوم الاحد 30/7/2017: اليوم.. آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية بالتنسيق

قامت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالإعلان عن موعد إغلاق المرحلة الثانية من التنسيق أمام طلاب الثانوية العامة حيث تقرر أن يتم غلق أبواب التقديم فيها خلال اليوم السبت حيث ورد أن عملية التنسيق قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضي وسوف يتم غلق هذه المرحلة مع نهاية اليوم بجميع طلاب هذه المرحلة.

اخر اخبار مصر اليوم الاحد 30/7/2017: جامعة العريش تمنح فرصة أخيرة لطلاب شمال سيناء

صدرت بعض التقارير بشأن إعطاء طلاب الثانوية العامة في محافظة شمال سيناء اليوم السبت فرصة أخيرة من أجل أداء اختبارات كلية التربية الرياضية والتي تتبع جامعة العريش، حيث تعد هذه الاختبارات هي أحد الاختبارات التي تقوم بعض الكليات بطلبها من أجل تحديد مدى قبول أو رفض الطلبة ولياقتهم وعلى أساس النتائج المتحقق يتم اتخاذ قرار القبول في الكلية

اخر اخبار مصر اليوم الاحد 30/7/2017: أخبار الطقس اليوم في محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم طقس حار حيث ترتفع درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المناطق والمحافظات المصرية في ساعات النهار بينما يصبح الطقس شديد الحرارة في بعض منها كما توقع خبراء هيئة الأرصاد اليوم أن يؤثر هذا على حركة الرياح وحركة الملاحة البحرية في بعض المناطق مما يرفع من طول الأمواج في البحار خلال ساعات النهار ثم تعاود وتنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.