اخر اخبار مصر اليوم الاربعاء 11/10/2017: أهم ما ورد في الصحف المصرية

Advertisements

اخبار مصر اليوم الاربعاء 11/10/2017 فى مصر، نرصد لكم من خلال هذا المقال اليومي أحدث وأهم الأخبار التي قد طرأت يوميًا على الساحة الاقتصادية والسياسية والرياضية وما جري من أهم الأحداث في جميع المحافظات المصرية حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 11/10/2017: سعر الذهب في محلات الصاغة

سعر الذهب في مصر اليوم شهد حالة من الإستقرار فى إطار تعاملات البيع والشراء التي قد جرت فى تعاملات المعدن الأصفر اليوم داخل الأسواق وسط مزيد من التقلبات الطارئة والغير مستقلة على الساحة السياسية والإقتصادية سواء المحلية منها والعالمية وقد صرح خبراء الذهب أن سعر المعدن الأصفر قد مازال يشهد هذا الاستقرار مقارنة بما ورد فى تعاملات يوم أمس.

Advertisements

اخبار مصر اليوم الاربعاء 11/10/2017: “وزير الإسكان” منطقة الأبراج في العاصمة الإدارية الجديدة تَحوى البرج الأعلى في إفريقيا

قام وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور بالكشف عن تفاصيل الرؤية القومية الوطنية والتي قد بدأت فى تنفيذها البلاد على أرض الواقع منذ عام 2014 والتي من ضمنها تخصيص منطقة أبراج في العاصمة الإدارية الجديدة ومن بينهم البرج الأعلى في إفريقيا.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 11/10/2017: الكاف يعلن رسميًا عن موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي في استاد برج العرب

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى فى إطار فعاليات لقاءات العودة ضمن مباريات دور النصف النهائي من بطولة دورى أبطال أفريقيا 2017، والتى من المقرر أن تقام داخل استاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 11/10/2017: أول تعليق رسمي من الأزهر الشريف على بيع “الخمر الحلال”

قام الازهر الشريف بالرد على الفتاوى التي قد ظهرت مؤخرًا بشأن بيع الخمرة الحلال وحكم الشرع فيها، وعن مدى جواز أو حرمانية شرب المسلمين لهذه الخمرة بالأدلة القوية من القرآن والسنة.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 11/10/2017: توقعات بارتفاع أسعار الحديد في مصر قريبا

على الرغم من ارتفاع الحديد فى مصر على مدار الشهور الماضية واستمرار ارتفاعاته حتي الشهر الجاري ويتوقع بعض الاقتصاديين أن يتم رفع أسعار الحديد فى مصر من جديد خلال الفترة القادمة بسبب عدد من العوامل التي من المقرر أن تؤثر عليه بشكل مباشر وتتسبب في زيادته.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 11/10/2017: الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة وفندق الماسة

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء بافتتاح أول فندق في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى المرحلة الأولى منها والحي السكني.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 11/10/2017: أخبار الطقس اليوم فى محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس المتوقعة خلال اليوم وخاصة مع فصل الخريف أن درجات الحرارة قد بدأت في الإنخفاض بعد انتهاء فصل الصيف لتشهد البلاد طقس معتدل على أغلب الأنحاء على الرغم من ارتفاعها على جنوب الصعيد فى ساعات النهار مما يؤثر على حركة الرياح بشكل ما وحركة الملاحة البحرية ثم تعاود درجات الحرارة وتنكسر مع دخول ساعات الليل.