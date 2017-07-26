اخر اخبار مصر اليوم الاربعاء 26/7/2017: آخر وأهم ما ورد من أنباء بالصحف اليوم

Advertisements

اخبار مصر اليوم الاربعاء 26/7/2017 بجميع المحافظات المصرية، نقدم لكم الآن أهم ما ورد في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، لكل المتابعين والمهتمين من كل مكان باخر اخبار جمهورية مصر العربية اليوم، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 26/7/2017: أخبار الطقس اليوم في محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم طقس حار حيث ترتفع درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المناطق والمحافظات المصرية في ساعات النهار بينما يصبح الطقس شديد الحرارة في بعض منها كما توقع خبراء هيئة الأرصاد اليوم كما يتوقع أن يؤثر هذا على حركة الرياح وحركة الملاحة البحرية في بعض المناطق مما يرفع من طول الأمواج في البحار خلال ساعات النهار ثم تعاود وتنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.

Advertisements

اخبار مصر اليوم الاربعاء 26/7/2017: تشطيب العمارات بالعاصمة الإدارية

قام السيد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية،بنشر عدد من الصور الجديدة التي يتم عرضها لأول مرة وتخص واجهات الوحدات السكنية الموجودة التي تم الانتهاء منها في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد أهم المشاريع القومية التي يساندها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الحالية.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 26/7/2017: الأسعار الجديدة للإنترنت بعد إعلان الحكومة زيادتها

قامت الحكومة المصرية بالإعلان رسميًا عن رفع أسعار الإنترنت الأرضي بجميع المحافظات المصرية لكافة الشركات في إطار قيام وزارة المالية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي كان من المقرر أن يتم تطبيقها من العام الماضي 2016، بواقع زيادة بنسبة 14% على أسعار الإنترنت المنزلي إبتداء من الاشتراك الخاص بشهر يوليو الجاري.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 26/7/2017: موعد بدء الدراسة بكلية علوم الملاحة والفضاء

أعلنت جامعة بني سويف أنه قد تقرر أن تبدأ الدراسة في كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، هذا العام الدراسي ضمن كلياتها مع بداية العام الدراسي المقبل 2017م / 2018م، وقد صدر هذا القرار الرسمي بعد أن تم موافقة لجنة قطاع العلوم الأساسية التابعة لوزارة التعليم العالي عليه، وقد ورد بالتصريحات أن الكلية تقبل فقط خمسين طالبًا وطالبة فقط فى العام الدراسي الواحد من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي المنقضي 2016م / 2017م.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 26/7/2017: فتح تسجيل رغبات المرحلة الثانية وأماكن متاحة في كليات القمة

قام موقع التنسيق الإلكترونى بالإعلان عن فتح باب تسجيل الرغبات أمام طالبات وطلاب المرحلة الثانية من التعليم الثانوي لتنسيق الثانوية العامة 2017/2018 على أن يبدأ التنسيق رسميًا من اليوم الثلاثاء بحد أدنى 70.7% طلاب الشعبة الأدبية و79% لطلاب الشعبة العلمية.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 26/7/2017: تنسيق جامعة 6 أكتوبر والحد الأدنى للقبول بالكليات

تعد جامعة 6 أكتوبر أحد أهم وأشهر الجامعات الخاصة العريقة في مصر والتي يرغب العديد من الطلاب الإنضمام إلى صفوف الدارسين فيها حيث تضم هذه الجامعة أربعة عشر كلية مختلفة بين أسوارها، وقد قامت الجامعة بالكشف عن الحد الأدنى للقبول بكلياتها بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالالتحاق بها كما قامت بالإعلان عن الأوراق المطلوبة من الطلاب فى حالة التقديم والمصروفات الدراسية المقررة لهذا العام.