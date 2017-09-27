اخر اخبار مصر اليوم الاربعاء 27/9/2017: أهم ما ورد في الصحف المصرية

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اخر اخبار مصر اليوم الاربعاء 27/9/2017 فى جمهورية مصر العربية، حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 27/9/2017: وزارة الاستثمار توقع اتفاقية مع الوكالة الأمريكية

حرصت الدكتورة سحر نصر على تشجيع الاقتصاد بشكل عام ومن كافة النواحي وعلى هذا قامت باتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات المختلفة والتي تهدف إلى تطوير الاقتصاد بشكل عام حيث ترغب سيادتها فى تطوير الاستثمار وجذب رؤوس الأموال إلى البلاد وافتتاح المشاريع الهامة من أجل صالح المواطنين وخلق فرص عمل للشباب وتوسيع رقعة الاقتصاد المصري، كما أنها قد أقبلت على اتخاذ عدة خطوات من أجل تشجيع عملية الاستثمار داخل مصر بوجه عام.

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اخبار مصر اليوم الاربعاء 27/9/2017: بالصور والفيديو.. مظاهرات حاشدة من طلاب مدرسة الشهداء الثانوية رافضة لطلبات إدارة المدرسة

ورد أن فى مدرسة الشهداء الثانوية التابعة إلى محافظة المنوفية قد قامت الإدارة باتخاذ قرارات جديدة تتناسب مع التغيرات التي حدثت بها مع بداية العام الدراسي الجديد ولكن الطلاب رفضوا قراراتها وتجمعوا فى مظاهرة كبيرة هاتفين بالرفض.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 27/9/2017: وصول جثمان “اسمن امرأة في العالم” إلى مطار القاهرة اليوم

وصل صباح اليوم الثلاثاء إلى مطار القاهرة جثمان الفتاة المصرية “إيمان عبد العاطي” والذي اشتهرت بـ أسمن امرأة في العالم، قادمة علي رحلة الطيران المصرية من قبل مدينة أبو ظبي، وذلك بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة أمس فى المستشفى الموجودة بالإمارات والقائمة على علاجها.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 27/9/2017: أخبار الطقس اليوم في محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس المتوقعة خلال اليوم وخاصة مع بدء فصل الخريف أن درجات الحرارة قد بدأت في الإنخفاض لتشهد البلاد طقس معتدل على أغلب الأنحاء على الرغم من ارتفاعها على جنوب الصعيد فى ساعات النهار مما يؤثر على حركة الرياح بشكل ما وحركة الملاحة البحرية ثم تعاود درجات الحرارة وتنكسر مع دخول ساعات الليل.

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه قد تقرر إتاحة الحصول على بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا عن طريق عدد من الخطوات البسيطة كما يمكن أن يتم إرسال البطاقة إلى المواطنين سواء كان إلى المنزل أو العمل وذلك مقابل 10 جنيه مصاريف فقط، حيث يمكن الان لكافة المواطنين الذين يعانون من هذا الأمر الحصول على بطاقة “بدل فاقد / تالف” بكل سهولة.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 27/9/2017: وزير الصحة يكشف عن موعد تسعير وتسجيل وميكنة الأدوية فى مصر

ورد أن السيد وزير الصحة والسكان قد أعلن عن قرار الوزارة الجديد والخاص بعملية فرض ميكنة خدمات الإدارة المركزية حيث ورد أن هذه الميكنة من المقرر لها أن تشمل جميع نظم التسجيل وتسعير هذه الأدوية بالإضافة إلى الإتفاق والتصريحات اللازمة للشركات وغيرها من الأمور الخاصة بهذا الشأن.