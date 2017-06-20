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اخبار مصر اليوم الثلاثاء 20/6/2017 بجميع المحافظات المصرية، نقدم لكم الآن أهم ما ورد في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، حيث نتابع معكم اخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، لكل المتابعين والمهتمين من كل مكان باخر اخبار جمهورية مصر العربية اليوم، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 20/6/2017: القضاء الإداري يقضي بإعادة مباراة الزمالك والمقاصة

قامت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء النطق بحكمها في القضية التي قد سبق وقام رئيس الزمالك، المستشار مرتضي منصور، بإقامتها ضد اتحاد كرة القدم، حيث طالب فيها إعادة مباراة الزمالك والمقاصة، والتي كان مقرر خوضها فى الدوري المصري الممتاز 2017، ضمن الجولة 22، وتحديدًا في شهر أبريل الماضي، ولكن غاب عنها المارد الأبيض.

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سبق وأن قام مرتضي منصور بالادعاء بأنه لم يخطره أحد بموعد اللقاء، وعلى هذا لم يحضر الفريق، وعليه صدر حكم اتحاد الكرة المصري باعتبار نادي الزمالك خاسرًا، وقام بخصم 3 نقاط من رصيده في الدوري المصري الممتاز في حالة استكماله له، وأعلن فوز نادي المقاصة.

وجاء رد فعل مرتضي منصور غاضبًا، حيث رفع دعوى رقم 46451 لسنة 71 قضائية، وقام فيها باختصام كلاً من رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ووزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة حتى يتمكن من وقف قرار اتحاد كرة القدم وإعادة المباراة بين الفريقين، وقد قبلت محكمة القضاء الإداري الدعوى وقررت إعادة اللقاء.

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 20/6/2017: موعد أجازة العيد بالبنوك المصرية

أعلن البنك المركزى المصرى، أن إجازة البنوك في عيد الفطر المبارك مدتها سوف تكون 3 أيام، وسوف يتم تعطيل العمل بالبنوك في هذه المدة بمختلف البنوك المصرية والموجودة في فى السوق المحلية، حيث تبدأ اجازة البنوك من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء، على أن تعاود جميع البنوك الموجودة على الأراضي المصرية العمل مرة أخرى يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر يونيو 2017.

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 20/6/2017: الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة

حذرت الأرصاد الجوية في ما يخص طقس اليوم من ارتفاع جديد في درجات الحراة المتوقعة، حيث يسود طقس مائل للحرارة خلال اليوم في ساعات النهار وذلك على عدد من محافظات جمهورية مصر العربية، وخاصة في المنطقة الشمالية وسواحلها ، حيث يكون الطقس حار على كلاً من محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة حتى يصل إلى محافظات شمال الصعيد، كما يسود طقس شديد الحرارة على كلاً من محافظات جنوب الصعيد، وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا ويصبح الطقس لطيف على معظم الأنحاء خلال ساعات الليل.

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اخبار مصر اليوم الثلاثاء 20/6/2017: عدد ساعات الصيام في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان

يسعي المسلمين في كل مكان إلى معرفة عدد ساعات الصوم المقررة في أيام رمضان، ولهذا نستعرض لكم الآن عدد الساعات المقررة في اليوم كما وردت في إمساكية شهر رمضان المبارك من خلال موقعنا مصر 365، حيث نقدم لكم موعد الصيام وعدد الساعات التي توقعها معهد الجيولوجيا، حيث ورد في إمساكية شهر رمضان أن جميع المواعيد المدرجة فيها خاصة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وعلى الموجودين خارج زمام المحافظة مراعاة فرق التوقيت.

وقد ورد أن عدد ساعات الصوم المقررة اليوم، أنه يصل عدد ساعات الصوم اليوم إلى حوالى 15 ساعة و50 دقيقة، على أن يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:57 مساءً، على أن يكون وقت السحور في تمام الساعة 2:07 صباحًا، اما عن موعد الإمساك ورد أنه سوف يكون في تمام الساعة 2:47 صباحًا، كما يتوقع أن يؤذن موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 3:07.

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اخر اخبار مصر اليوم الثلاثاء 20/6/2017: تطبيق منهج جديد في الشهادة الإعدادية

صرح صباح اليوم مصدر مسؤول من وزارة التربية والتعليم، فيما يتعلق بخصوص العام الدراسي القادم، وتحديدًا المنهج المقرر على الصف الثالث الإعدادي، في مادة الدراسات الاجتماعية، أنه سوف يشهد تعديل جديد ومتغير عن ما تم دراسته في العام الحالي.

كما أكد المصدر، على أن مركز تطوير المناهج والذي يتبع وزارة التربية والتعليم في مصر، قد انتهى بشكل رسمي من وضع وتقييم المواصفات المقررة للكتاب الجديد من أجل تأليف محتوى مادة الدراسات الاجتماعية والخاصة بالمنهج الجديد المقرر على الصف الثالث الإعدادي، حيث تم اختيار هذا المنهج طبقًا لمسابقة قد سبق وأن أجرتها الوزارة.