اخر اخبار مصر اليوم الثلاثاء 29/8/2017: أهم ما ورد في الصحف المصرية

اخر اخبار مصر اليوم الثلاثاء 29/8/2017 فى مصر، حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.
قامت أجهزة الأمن بالقبض على شخص متهم فى عدد من قضايا الاتجار بالبشر واستغلال الفتيات، حيث تبين بعد عمل التحريات عنه أنه لديه 15 قضية في الإتجار بالبشر كما أنه عاطل عن العمل فى الفترة الحالية ولديه بجانب قضايا الاتجار بالبشر قضايا أخرى لاستغلال الفتيات.
ارتفع سعر الذهب الأصفر فى مصر خلال تعاملاته الصباحية داخل الأسواق المصرية والتي قد جرت خلال اليوم الإثنين، وقد ارتفع سعر جرام الذهب اليوم بقيمة جنيهين وعلى هذا بلغ سعر عيار الذهب 21 في السوق اليوم 635 جنيها بسوق الذهب ومحلات الصاغة مقارنة بما ورد من أسعار الذهب على مدار اليومين الماضيين.
ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس المتوقعة أنه سوف تشهد البلاد اليوم طقس حار حيث ترتفع درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المناطق والمحافظات المصرية في ساعات النهار بينما يصبح الطقس شديد الحرارة في بعض منها كما توقع خبراء هيئة الأرصاد اليوم أن يؤثر هذا على حركة الرياح وحركة الملاحة البحرية في بعض المناطق مما يرفع من طول الأمواج في البحار خلال ساعات النهار ثم تعاود وتنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.
قامت الحكومة المصرية باتخاذ قرارها بفحص ميع العاملين بالدولة وإجراء التحليلات اللازمة لهم وتحديدًا اختبارات المخدرات وسوف يقوم جهاز التنظيم والإدارة باتخاذ إجراءات صارمة تجاه السادة موظفي الجهاز الإداري في حالة إثبات وجود مخدرات داخل أجسادهم والتي قد تصل إلى الفصل النهائي، من أجل أن يتم من أجل القضاء على ظاهرة تعاطي المخدرات في مصر.
قام البرلمان المصري بالتأكيد على أن قانون تيسير الإجراءات والذي قد تقرر أن يتم بشأن منح التراخيص للمنشآت الصناعية لسنة 2017 والذي يحمل رقم 15، هو في صالح مصر حيث أعربت الغرفة التجارية على ترحيبها بإصدار مجلس النواب المصري القانون الخاص بتيسير الإجراءات من أجل منح التراخيص إلى المنشآت الصناعية.
قامت وزارة الكهرباء بالإعلان عن صدور أحدث تطبيق تابع لوزارة الكهرباء والخاص ببث شكاوي فواتير الكهرباء للعملاء كما تم الإعلان عن خطوات الاشتراك في التطبيق وأكدت علي استقبالها لجميع الشكاوى الخاصة بالفاتورة والتي يمكن إرسالها عن طريق الموبايل، ويمكن لمستخدمي اجهزة اندرويد تحميل تطبيق “شكاوي فواتير الكهرباء” من كلاً من متجر جوجل بلاي ستور او علي أجهزة آيفون من خلال متجر .
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