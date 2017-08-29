اخر اخبار مصر اليوم الثلاثاء 29/8/2017: أهم ما ورد في الصحف المصرية

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اخر اخبار مصر اليوم الثلاثاء 29/8/2017 فى مصر، حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخر اخبار مصر اليوم الثلاثاء 29/8/2017: القبض على شخص متهم في 15 قضية اتجار بالبشر

قامت أجهزة الأمن بالقبض على شخص متهم فى عدد من قضايا الاتجار بالبشر واستغلال الفتيات، حيث تبين بعد عمل التحريات عنه أنه لديه 15 قضية في الإتجار بالبشر كما أنه عاطل عن العمل فى الفترة الحالية ولديه بجانب قضايا الاتجار بالبشر قضايا أخرى لاستغلال الفتيات.

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اخبار مصر اليوم الثلاثاء 29/8/2017: ارتفاع جديد في أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب الأصفر فى مصر خلال تعاملاته الصباحية داخل الأسواق المصرية والتي قد جرت خلال اليوم الإثنين، وقد ارتفع سعر جرام الذهب اليوم بقيمة جنيهين وعلى هذا بلغ سعر عيار الذهب 21 في السوق اليوم 635 جنيها بسوق الذهب ومحلات الصاغة مقارنة بما ورد من أسعار الذهب على مدار اليومين الماضيين.