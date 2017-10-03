اخر اخبار مصر اليوم الثلاثاء 3/10/2017: أهم ما ورد في الصحف المصرية

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اخر اخبار مصر اليوم الثلاثاء 3/10/2017 فى جمهورية مصر العربية، حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 3/10/2017: سعر الذهب الآن في محلات الصاغة

انخفاض جديد طرأ على سعر الذهب اليوم خلال تعاملات البيع والشراء حيث انخفض سعر الذهب في مصر نتيجة انخفاض السعر العالمي للمعدن الأصفر، بعد أن شهد يوم أمس حالة من الاستقرار داخل أسواق الذهب حيث ورد أن سعر الذهب العالمي قد انخفض حوالي 5 جنيه على سعر جرام الذهب الواحد بالأسواق.

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اخبار مصر اليوم الثلاثاء 3/10/2017: أخبار الطقس اليوم في محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس المتوقعة خلال اليوم وخاصة مع فصل الخريف أن درجات الحرارة قد بدأت في الإنخفاض بعد انتهاء فصل الصيف لتشهد البلاد طقس معتدل على أغلب الأنحاء على الرغم من ارتفاعها على جنوب الصعيد فى ساعات النهار مما يؤثر على حركة الرياح بشكل ما وحركة الملاحة البحرية ثم تعاود درجات الحرارة وتنكسر مع دخول ساعات الليل.

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 3/10/2017: وزير المالية يكشف بالأرقام نتائج الاصلاح الاقتصادي فى مصر حتى الآن

قام السيد وزير المالية فى مصر، بالإعلان اليوم خلال مؤتمر صحفي عن نتائج الإصلاح الاقتصادي الذي تم خلال الفترة المالية الماضية سواء على العائدات او الإيرادات أو الفوائد بالإضافة إلى إجمالي المنح المقدمة إلى مصر وعدد من البنود الأخرى.

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 3/10/2017: “وزارة البيئة” تحذر من الطقس في مصر خلال الفترة القادمة

حذرت وزارة البيئة من الطقس خلال الأيام القليلة القادمة بناءًا على مورد إليها من تصريحات من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية وعن الأسباب المتعلقة بالتغيرات الجوية الجديدة بالبلاد والأماكن التي سوف تظهر فيها الظواهر الطبيعية القادمة.

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 3/10/2017: “محمد رمضان” يستعرض ثروته وممتلكاته على مواقع التواصل الاجتماعي

قام الفنان الشاب محمد رمضان بالكشف عن ممتلكاته الفاخرة إلى جمهوره على مواقع التواصل الإجتماعي بعد مسيرة فنية وصلت إلى 10 سنوات وبناءًا علي تصريحاته انتقده العديد من الجمهور و انتقدوا استعراضه بثروته الضخمة سواء أكان الغرض من هذه الواقعة مشاركة جمهوره أو نكاية بمنافسيه.

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 3/10/2017: “مدينة بورفؤاد الجامعية” تسلم الطالبات الغرف تحت التشطيب

تعاني حاليا الطالبات الراغبات في السكن في جامعة بورسعيد من المدينة الجامعية ووضعها الحالي الذي لا يصلح للمعيشة حيث سادت حالة من الفوضى و الإهمال والاستهتار من قبل المسؤولين حتى يقوموا بتسليم الغرف للفتيات غير جاهزة ولا تصلح للمعيشة وخصوصا مع بداية العام الدراسي رسميا في الجامعات حيث ورد أن الغرف مازالت تحت التشطيب.

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 3/10/2017: تعيين أصغر مأذونة شرعية لعام 2017

ورد إلينا أنه قد تمت الموافقة على تعيين أصغر مأذونة فى محكمة الأسرة حيث تقرر أن يتم تعيينها فى محافظة أسوان لتصبح ثاني امرأة مصرية تتمكن من العمل في هذا المجال بعد أن كان مقتصر علي الرجال فقط.