اخر اخبار مصر اليوم الجمعة 11/8/2017: أهم ما ورد من أنباء بالصحف المصرية

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اخر اخبار مصر اليوم الجمعة 11/8/2017 بجميع المحافظات المصرية، نقدم لكم أهم ما ورد في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الجمعة 11/8/2017: أخبار الطقس اليوم في محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم طقس حار حيث ترتفع درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المناطق والمحافظات المصرية في ساعات النهار بينما يصبح الطقس شديد الحرارة في بعض منها كما توقع خبراء هيئة الأرصاد اليوم أن يؤثر هذا على حركة الرياح وحركة الملاحة البحرية في بعض المناطق مما يرفع من طول الأمواج في البحار خلال ساعات النهار ثم تعاود وتنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.

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اخبار مصر اليوم الجمعة 11/8/2017: الفئات المستحقة لاستخراج بطاقات التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الخارجية عن فتح أبوابها خلال الشهر الجاري من أجل أن يتمكن المواطنين بكافة المحافظات من إضافة المواليد الجدد وتحديث بياناتهم، كما أعلنت الوزارة عن الفئات المستحقة للتموين والدعم من غيرها.

اخبار مصر اليوم الجمعة 11/8/2017: ارتفاع اسعار الحديد فى مصر علي الرغم من ثباته عالميًا

خرجت بعض التصريحات من خلال بعض الخبراء الاقتصاديين بشأن ارتفاع أسعار الحديد في مصر بوجه عام على الرغم من أن أسعار الحديد لم تتغير من حوالي 3 شهور علي المستوى العالم، وقد ارجع الخبير هذا إلى وجود عملية احتكارية يقوم بها منتجي الحديد في مصر نظرًا لقلة أعداد المصانع بوجه عام في جمهورية مصر العربية.

اخبار مصر اليوم الجمعة 11/8/2017: طلاب يحرقون مدرسة ثانوي بسبب رسوبهم فى الامتحانات

قام طالبان بالتسلل إلى المدرسة التي تتبعهم وإشعال النيران في إحدي الحجرات فيها مما ترتب عليه خسائر كبيرة فيها وفى الأجهزة والمعدات التابعة إلى المدرسة بسبب رسوبهم في امتحانات الدور الثاني، وتم رصد كمين فوري لهم كما تم القبض عليهم واعترفوا بتفاصيل الواقعة وتم عرضهم على النيابة العامة.

اخبار مصر اليوم الجمعة 11/8/2017: الإعلان عن موعد سحب كراسات شروط “سكن مصر”

أعلن السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موعد قيام وزارة الإسكان بفتح باب حجز كراسات الشروط والمواصفات لكي يتم حجز عدد أربعين ألف وحدة سكنية جديدة في مشروع سكن مصر وذلك عن المرحلة الأولى في عدد من المدن الجديدة، والذي يوافق يوم الثلاثاء المقبل.

اخبار مصر اليوم الجمعة 11/8/2017: ارتفاع جديد في أسعار الذهب في مصر

شهدت الأسواق المصرية ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب وخاصة بعد ارتفاع سعر الذهب عالميًا حيث ورد أنه في إطار تعاملات المعدن الأصفر خلال اليوم بالأسواق المصرية قد ارتفع 3 جنيه في تعاملاته على الرغم من ارتفاعه من عدة ساعات بنفس المقدار.

اخبار مصر اليوم الجمعة 11/8/2017: حملة لتوفير السلع الغذائية بأسعار منخفضة

بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير في الأسواق المصرية وخاصة بعد قرار الحكومة برفع الدعم والذي ترتب عليه ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بجميع المحافظات المصرية ورد أن هناك إحدى الشركات الخاصة بتوفير السلع الغذائية قد أكدت علي أنه قد قررت توفير السلع الغذائية بأسعار منخفضة.