اخبار مصر اليوم الجمعة 29/9/2017: أهم ما ورد في الصحف المصرية

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اخبار مصر اليوم الجمعة 29/9/2017 فى جمهورية مصر العربية، حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الجمعة 29/9/2017: بعد ارتفاع اسعار كروت الشحن.. 11 طريقة لإجراء مكالمات مجانية

بعد بدء العمل بقرار شركات الاتصال الاربعة بزيادة أسعار كروت الشحن في مصر على جميع الفئات تسائل العديدين عن ماهية الطرق التي تمكنهم من الاستمرار فى عملية الاتصال مع الباقين بأقل الاسعار وعلى هذا تم اكتشاف 11 طريقة يمكن من خلالها الاتصال بالأقارب والأصدقاء من كافة الدول بأرخص الاسعار والتي تصل إلى أن تكون مجانية من خلال استخدام العديد من البرامج المتداولة لدي الملايين من الناس حول انحاء العالم أجمع.

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اخبار مصر اليوم الجمعة 29/9/2017: أخبار الطقس اليوم في محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس المتوقعة خلال اليوم وخاصة مع بدء فصل الخريف أن درجات الحرارة قد بدأت في الإنخفاض لتشهد البلاد طقس معتدل على أغلب الأنحاء على الرغم من ارتفاعها على جنوب الصعيد فى ساعات النهار مما يؤثر على حركة الرياح بشكل ما وحركة الملاحة البحرية ثم تعاود درجات الحرارة وتنكسر مع دخول ساعات الليل.

اخبار مصر اليوم الجمعة 29/9/2017: الحكومة تسعى لشغل ابناء الصعيد عن الخصوبة

ورد فى البيان الرسمي الأخير الصادر من وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تسعى حاليًا فى ظل خطة الحكومة إلى شغل ابناء الصعيد عن الخصوبة وشغلهم بأشياء أخرى فى إطار سعي الحكومة والمسؤولين إلى تحديد النسل وخاصة من الذين يتوقع أن لديهم خصوبة مستمرة لسنوات قادمة.

اخبار مصر اليوم الجمعة 29/9/2017: البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة

ورد فى أحد تصريحات البنك المركزي الأخيرة أن البنك قد قرر تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 18.75% و19.75%، بالإضافة إلى الخصم عند مستوى 19.25%، كما أعلن عن مستوى سعر العملية الرئيسية داخل البنك حيث أكد المركزي على أن هذا القرار المتعلق بشأن تثبيت سعر الفائدة قد جاء نتيجة عدد من الأسباب.

اخبار مصر اليوم الجمعة 29/9/2017: فائدة نظام الأجور الجديد للعاملين في الدولة

خرجت بعض التصريحات من خلال بعض المصادر الحكومية خلال تصريحاته عن إصدار قانون جديد يكون خاص بشأن أجور العاملين في مصر حيث ورد أن هذا القانون سوف يلزم كل جهة حكومية أن تقوم بسببه بتعيين رقم ثابت للرقم المكمل للأجور على بعض الأسس المتفق عليها.

اخبار مصر اليوم الجمعة 29/9/2017: علي جمعة يكشف عن حكم منع الرجل لزوجته من زيارة أهلها؟

يعتقد بعض الأزواج أو الزوجات أن لهم عدد من الحقوق أو يقومون بإستخدام سلطتهم التي كفلها لهم الشرع بطريقة خاطئة وينسون أن الله قد أوصى كلا الطرفين بالمودة والرحمة بالإضافة إلى أنه قد أوصانا بصلة الرحم والفضل بيننا وبالطبع بين الزوجين أقوى وأقرب وعلى هذا قام الشيخ على جمعة بالرد على تساؤل حير الكثيرين عن حكم منع الزوج لزوجته من رؤية أهلها أو زيارتهم وكيف قسم الشرع الحكم ما بين الزوجة التي تسكن بالقرب من أهلها والتي تسكن فى مكان بعيد ومن حقوق الزوج والزوجة والأهل في هذا الأمر.