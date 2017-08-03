اخر اخبار مصر اليوم الخميس 3/8/2017: أهم ما ورد من أنباء بالصحف المصرية

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اخبار مصر اليوم الخميس 3/8/2017 بجميع المحافظات المصرية، نقدم لكم أهم ما ورد في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، لكل المتابعين والمهتمين من كل مكان باخر اخبار جمهورية مصر العربية اليوم، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الخميس 3/8/2017: تصريحات بارتفاع صادرات مصر لـ 10 دول من أهم أسواق العالم

خرجت بعض التصريحات المفيدة بتمكن مصر خلال الربع الأول من العام الجاري من رفع نسبة الصادرات المصرية بأغلب القطاعات المختلفة في إطار تعاملاتها مع أهم أسواق دول العالم بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية ايضًا ومن ضمن هذه الأسواق ورد أسواق كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وإسبانيا وروسيا والصين والإمارات وتركيا وفرنسا والسعودية ولبنان وذلك بزيادة نسبة الصادرات حوالي 15%.

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اخبار مصر اليوم الخميس 3/8/2017: القبض علي رئيس مكتب تموين بعد تلقيه الرشوة وإهدار أموال الدعم

تم إلقاء القبض على رئيس مكتب تموين يتبع إلى أحد المحافظات المصرية بعد أن تم عمل التحريات اللازمة وإثبات تلقيه رشوة بمقدار مليون جنيه وتسببه في إهدار أموال الدعم التي تسعى الدولة إلى الحفاظ عليها من أجل محدودي الدخل في البلاد وذلك حتى يقوم برفع أعداد المواطنين الموجودين في عدد كبير من البطاقات التموينية لبعض الأفراد الغير مستحقة.

اخبار مصر اليوم الخميس 3/8/2017: إنخفاض جديد في أسعار الذهب في مصر

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم بمقدار جنيها ليستمر الذهب في الانخفاض في إطار تعاملاته اليومية بالأسواق المصرية بعد موجة طويلة من الارتفاع في الأسعار شهدتها الأسواق وترتب عليها عزوف المواطنين عن عملية الشراء، حيث انخفضت الأسعار بجميع محلات الصاغة بوجه عام وعلى الأوقاية الذهبية ايضًا.

اخبار مصر اليوم الخميس 3/8/2017: هجوم جديد على أحد أكمنة الشرطة

قام عدد من العناصر المجهولة بالهجوم علي كمين شرطة وإصابة اثنين من المجندين بجروح متفرقة في الرأس والصدر وتم نقلهم إلى المستشفى بالإضافة إلى أن أحد المصابين صرح بأنه قد تم سرقة الأسلحة التي كانت بحوزتهم بعد الهجوم عليهم وطعنهم ثم فر العناصر المجهولة من محل الواقعة وتم تحرير المحضر وعرضه علي النيابة لاستكمال باقي الإجراءات.

اخبار مصر اليوم الخميس 3/8/2017: رفع سعر مياه الشرب والصرف الصحي ابتداء من الشهر الجاري

قام مجلس الوزراء بالكشف عن أحدث قراراته المتعلقة بشأن رفع أسعار مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تقرر ان يتم رفع الأسعار طبقًا للشرائح المختلفة المقررة وتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للبلاد وسوف يتم تطبيقه علي فاتورة الشهر الجارى.

اخبار مصر اليوم الخميس 3/8/2017: استبدال دفتر التوفير الورقية في بعض المحافظات ببطاقات إلكترونية

قامت الهيئة القومية للبريد بإصدار قرار بإيقاف إصدار دفاتر التوفير الورقية في بعض المحافظات المصرية والتي كانت تقدمها الهيئة للعملاء من المواطنين وأنه من المقرر أن يتم إصدار بدلا منها البطاقات الإلكترونية.

اخبار مصر اليوم الخميس 3/8/2017: أخبار الطقس اليوم في محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم طقس حار حيث ترتفع درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المناطق والمحافظات المصرية في ساعات النهار بينما يصبح الطقس شديد الحرارة في بعض منها كما توقع خبراء هيئة الأرصاد اليوم أن يؤثر هذا على حركة الرياح وحركة الملاحة البحرية في بعض المناطق مما يرفع من طول الأمواج في البحار خلال ساعات النهار ثم تعاود وتنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.

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