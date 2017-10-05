اخر اخبار مصر اليوم الخميس 5/10/2017: أهم ما ورد في الصحف المصرية

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اخر اخبار مصر اليوم الخميس 5/10/2017 فى مصر، حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الخميس 5/10/2017: “قابيل” يطرح أراضي المرحلة الثانية “بمدينة الجلود بالروبيكي”

صرح السيد وزير التجارة والصناعة مؤخرًا بشأن الدفعة الأولى من الأراضي الخاصة بالمرحلة الثانية والتي تخص مشروع “مدينة الجلود بالروبيكي”، حيث كشف عن القيمة الإجمالية للأراضي المطروحة والتي تبلغ حوالي خمسة وثمانين ألف متر مربع من أجل أن يتم طرحها للصناعات الجلدية ودباغة الجلود فى الفترة القادمة.

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اخبار مصر اليوم الخميس 5/10/2017: مواطن بسوهاج مطالب بدفع “فاتورة كهرباء” تتعدى نصف مليون جنيه

تعد مشكلة فاتورة الكهرباء هي مشكلة كبيرة للكثير من المواطنين في مصر حيث يعاني منها العديد من المصريين والتي قد تكون في بعض الأحيان نتيجة خطأ فى قراءة العداد او تم استخدام طريقة التقدير الجزافي لها بجانب مشكلة غياب الكشافين عن القراءة الشهرية المقررة، وعن أحدث الحالات التي تشهد مشكلة جديدة مع الوزارة ورد أن هناك مواطن قد توجه إلى الشركة وقام بتقديم شكوي من أجل فاتورة الكهرباء الخاصة به والتي قد بلغت نص مليون جنيه مصري تقريبا.

اخبار مصر اليوم الخميس 5/10/2017: بداية من اليوم.. وقف إصدار دفاتر “توفير البريد” الورقية

قامت الهيئة القومية للبريد المصري، بالكشف عن أحدث قراراتها الخاصة بشأن دفاتر التوفير الورقية، حيث قررت الهيئة أن يتم وقف إصدار دفاتر التوفير الورقية بداية من اليوم من مكاتب البريد المختلفة ويتم العمل ببطاقات إلكترونية.

اخبار مصر اليوم الخميس 5/10/2017: التربية والتعليم تعلن عن جدول مواعيد امتحانات واجازات العام الدراسي الحالي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرًا عن مواعيد بدء امتحانات الترم الأول الترم الثانى لهذا العام بالإضافة إلى مواعيد الإجازات الرسمية للعام الدراسي الحالي 2017 / 2018 فى إطار خطتها الزمنية الموضوعة لهذا العام لكافة الطلاب بجميع المراحل سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية بالإضافة إلى التعليم الفني.

اخبار مصر اليوم الخميس 5/10/2017: مفاجأة جديدة تعلن عنها الإسكان بخصوص الوحدات السكنية لمحدودي الدخل

صرح رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية التابع لوزارة الإسكان، أن الوزارة قد انتهت من باقي أعمال التشييد والتعمير التي كانت مقررة على عدد من الوحدات السكنية التي تصل مساحتها إلى 90 متر مربع ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، لمحدودي الدخل من المواطنين.

اخبار مصر اليوم الخميس 5/10/2017: وزارة القوى العاملة تستعد للإعلان عن وظائف جديدة في الفترة القادمة

كشف وزير القوى العاملة أنه خلال الفترة القادمة سوف تشهد الوزارة من خلال الموقع الإلكتروني عدد من الوظائف الخالية الجديدة لعدد من الفئات التي يتوقع أن تناسب كافة الخريجين الجدد.

اخبار مصر اليوم الخميس 5/10/2017: أخبار الطقس اليوم فى محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس المتوقعة خلال اليوم وخاصة مع فصل الخريف أن درجات الحرارة قد بدأت في الإنخفاض بعد انتهاء فصل الصيف لتشهد البلاد طقس معتدل على أغلب الأنحاء على الرغم من ارتفاعها على جنوب الصعيد فى ساعات النهار مما يؤثر على حركة الرياح بشكل ما وحركة الملاحة البحرية ثم تعاود درجات الحرارة وتنكسر مع دخول ساعات الليل.