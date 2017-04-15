وظائف خالية بشركة فودافون 2017 براتب يصل إلى 4000 جنيهاً والتقديم عبر الانترنت

Advertisements

أحدث وظائف خالية فى شركة فودافون 2017، أعلنت شركة الاتصالات الأولى في جمهورية مصر العربية، شركة فودافون، أنها ترغب في تعيين عدد من الأفراد داخل إدارتها وفروعها المنتشرة بجميع محافظات مصر من أجل استكمال هيكلها الوظيفي، حيث تعد شركة فودافون أحد أهم الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات المحمولة في مصر بالإضافة إلي عدد من الدول الأخرى المنتشرة حول العالم، والتي تنافس وبجدارة باقي شركات الاتصالات الهامة في مصر مثل شركة اتصالات اورانج والتي كانت تسمى في الماضي موبينيل، بالإضافة إلى شركة اتصالات، لتصبح المنافسة قوية وشرسة علي الدوام بين الكيانات الثلاثة من شركات الاتصالات في مصر، وفي إطار سعي شركات الإتصالات إلى توسيع منافذها وتطوير خدماتها تحتاج هذه الشركات الهامة أفراد من جميع التخصصات لاستكمال خريطة تقدمها، وعلى هذا أعلنت شركة فودافون مؤخرًا أنها ترغب في تعيين عدد من الشباب والشابات بعدد من المؤهلات الجامعية بالإضافة إلى قبولها للطلاب والطالبات، في عدد من الوظائف الشاغرة لديها، من أجل مساعدتهم بشكل مباشر وعملي في تكوين حياة مهنية وعملية هامة بالإضافة إلى توفير راتب شهري لهم يناسبهم خلال فترة عملهم.

وظائف خالية بشركة فودافون 2017 لمختلف المؤهلات والطلبة:

جاء في الإعلان الرسمي الصادر من شركة فودافون، ان الشركة ترغب في الوقت الحالي في تعيين عدد كبير من الشباب والشابات في جمهورية مصر العربية، من الطلاب والطالبات بالإضافة إلي الخريجين من الجامعات المصرية المختلفة من الذكور والإناث داخل مؤسستها الضخمة، وقد ورد في الإعلان الرسمي الذي قد أعلنت عنه شركة فودافون، أنه يشترط في المتقدمين لأحد الوظائف الخالية التي قد اعلنت عنهم شركة فودافون مؤخرًا، أن يكون منطبق عليه الشروط اللازمة للوظائف المعروضة بالإعلان، وإلا في حالة عدم تطابق المتقدمين مع هذه الشروط سوف يتم رفض الطلبات المقدمة بالإضافة إلي أنه قد تقرر عدم النظر إلي مثل هذه الطلبات مرة أخرى، ومن أجل التخفيف علي المواطنين قد أعلنت شركة فودافون أن الوظائف المطلوبة سوف يتم التقديم لها عن طريق الإنترنت فقط، فلا يكون هناك أي ضرورة للحضور المتقدمين للشركة من أجل تقديم طلباتهم في مقر الشركة، ولكن من جهة أخرى قد نوهت شركة فودافون أن المقابلات الشخصية سوف تكون في داخل فروع الشركة وذلك في حالة قبول الطلب واستيفائه للطلبات .

Advertisements

وظائف شركة فودافون 2017:

أعلنت شركة فودافون، أنها تحتاج لتعيين عدد من الأفراد في وظيفة خدمة عملاء، حيث ترغب الشركة في حالة القبول بهم وتعيينهم ضمن صفوفها أن يكون مقر عملهم في فرعها المختص في الفترة الحالية بالتعامل مع عملائها من المملكة المتحدة UK.

الشروط الواجب توافرها في المتقدم لوظيفة شركة فودافون 2017:

جاء في إعلان شركة فودافون أن الشركة ترغب في تعيين عدد من الأفراد في الوظائف الخالية بداخلها في كلاً من فرعي الشركة بمنطقة المعادي ومدينة السادس من أكتوبر الموجودين في محافظة القاهرة فقط، وعن الشروط المطلوبة:

يشترط في المتقدم ألا يزيد السن عن ثمانية وثلاثون عاماً.

يمكن أن يتقدم للوظيفة كلاً من حملة المؤهلات العليا بالإضافة إلي الطلاب في المرحلة الجامعية.

تتيح الشركة الوظيفة لكلاً من الذكور والإناث.

مزايا وظيفة شركة فودافون 2017:

في حالة انطباق الشروط اللازمة للوظائف المقدمة، سوف يتقاضي المتقدم راتب شهري يصل إلي أربعة ألاف جنيه مصري، حيث يتضمن هذا الراتب البدلات والحوافز، كما تقدم الشركة لموظفيها تأمين صحي وتأمين اجتماعي، وسوف يتم إعطاء العاملين بالشركة خط موبايل مفتوح، بالإضافة إلي أن مصاريف المواصلات للمتقدم سوف تكون مجانية، كما يعطي للمتقدم Gold’s Gem access، ويمتاز العمل بالوظيفة إلي أنه سوف يقدم بدل وجبات يومية.

طريقة التقديم في وظائف فودافون 2017

علي من يرغب في التقديم يرجي منه إرسال السيرة الذاتية الخاصة لكي ينضم إلي فريق عمل شركة فودافون UK ، وذلك علي العنوان البريدي التالي: yara.abdelalim@hotmail.comk ، وفي حالة القبول سوف يتم التواصل مع المتقدم.