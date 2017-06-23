وظائف القوات المسلحة لجميع المؤهلات في كافة المحافظات: خطوات وطريقة التقديم لوظائف القوات المسلحة

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وظائف القوات المسلحة لجميع المؤهلات في كافة المحافظات، أعلن “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” التابع لوزارة الدفاع عن توفر مجموعة من الوظائف الخالية و التي أعلنت عن حاجتها إلى موظفين لشغل تلك الوظائف، و كانت تلك الوظائف التي تم الإعلان عنها بحاجة إلى حملة الماجستير وأيضا المؤهلات العليا الأخرى بالإضافة إلى الدبلومات، وقد تم الإعلان عن تلك الوظائف بصورة رسمية من خلال إعلان رسمي رقم 1 للعام الحالي 2017 التابع للمرحلة الثالثة و التي قد تم الإعلان عنها بشكل إلكتروني.

وظائف القوات المسلحة لجميع المؤهلات:

و قد جاء نص الإعلان الذي تم نشره بشكل إلكتروني، يعلن عن حاجة الجهاز إلى مجموعة من حاملي شهادات الدراسات العليا لشغل مجموعة من الوظائف الشاغرة و المتوفرة في الجهاز، حيث تتوفر مجموعة من الوظائف لكافة المؤهلات إبتداء من حاملي المؤهلات العليا وشهادات الماجستير، و الحاصلين على المؤهلات الفوق متوسطة والمتوسطة وحتى الحاصلين على الشهادات الإعدادية والأقل من ذلك.

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حيث قام الجهاز بالإعلان عن طبيعة الوظائف المتوفرة لكل مستوى وأيضَا توضيح الشروط التي تتطلبها كل وَظيفة وطريقة التقديم لها وذلك من خلال النموذج المتوفر إلكترونيا.

طريقة التقديم لوظائف القوات المسلحة:

وقد جاءت طريقة التقديم لتلك الوظائف من خلال الإطلاع على الإعلان الرسمي الذي أرفقه الجهاز ، لذا فعلى جميع الراغبين في التقديم لتلك الوظائف الاطلاع جيدا على الإعلان الرسمي الذي قد تم الإعلان عنه لتلك الوظائف وذلك من خلال الرابط التالي، للدخول على الرابط الرسمي للإطلاع على الإعلان الرسمي والتقديم يرجى الضغط هنا

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة للتقديم لتلك الوظائف تستمر في الفترة ما بين 17/6 وحتى تاريخ 24/6/2017 ، لذا فعلى الراغبين في التقديم لتلك الوظائف التي تم الإعلان عنها الالتزام بالمواعيد التي تم تحديدها للتقديم في المرحلة الثالثة و التي تتوفر فيها جميع التخصصات.

التخصصات المطلوبة لشغل وظائف القوات المسلحة:

و قام الجهاز خلال الإعلان الذي نشره بالإعلان عن التخصصات التي يحتاج إليها الجهاز لشغل الوظائف الخالية، وكانت تلك الوظائف التي قد تم الإعلان عن حاجة الجهاز لها هي:

أعلن الجهاز عن حاجته إلى تخصص بكالوريوس زراعة. أعلن الجهاز عن حاجته إلى تخصص بكالوريوس تجارة. أعلن الجهاز عن حاجته إلى تخصص طب بيطري. أعلن الجهاز عن حاجته إلى تخصص هندسة. أعلن الجهاز عن حاجته إلى تخصص علوم. أعلن الجهاز أيضا عن حاجته إلى مجموعة من المؤهلات المتوسطة و التابعة لمجالات الفني التجاري وكذلك الفني الصناعي. كما أعلن الجهاز أيضا عن حاجته إلى حاملي الشهادات الإعدادية و من هم أعلى من تلك الشهادة.

شروط التقديم لوظائف القوات المسلحة:

قام الجهاز خلال الإعلان الذي نشره على المواقع الرسمية التابعة له بتحديد مجموعة من الشروط و التي يجب أن تتوفر في المتقدمين لتلك الوظائف، وقد تم تحديد تلك الشروط وفقا لطبيعة الوظيفة وكذلك طبيعة الأماكن التي سوف يتم العمل فيها، وكانت تلك الشروط هي:

نظرا لطبيعة العمل وبعد أماكن العمل عن المناطق المألوفة، فيجب على المتقدمين للوظائف أن يكونوا من الذكور فقط. أن يكون المتقدم لتلك الوظائف مصري الجنسية وأبويه مصريان وزوجته مصرية في حالة إذا كان متزوج ويشترط عدم حصول أي ممن ذكروا على جنسية أخرى. أن يكون المتقدم حاصل على شهادة تثبت انتهائه من تأدية الخدمة العسكرية أو شهادة تفيد بتأجيلها. أن يكون عمر المتقدم لشغل تلك الوظائف في النطاق الذي قد تم تحديده في كل وظيفة. أن يكون المتقدم لتلك الوظائف غير مثبت في أي من الوظائف الحكومية في الفترة الحالية. بالنسبة للمؤهلات العليا، على المتقدمين أي يجيدوا اللغة الإنجليزية.

نص إعلان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة:

وفي النهاية نتمنى التوفيق للجميع .