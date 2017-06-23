وظائف السعودية.. أحدث الوظائف الخالية للمعلمين بالسعودية برواتب تصل إلى 9000 ريال

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أعلنت المملكة العربية السعودية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف المطلوبة فى تخصصات محددة للعمل فى مدينتي “أبها وخميس مشيط”، من أجل شغل عدد من وظائف المعلمين والمعلمات الخالية لديها، وتم تحديد ميعاد السفر خلال شهر أغسطس للمقبولين وفقاً للتخصصات والشروط الواردة التي يتضمنها الإعلان، حيث ورد أنه مطلوب للعمل معلمين ومعلمات فى التخصصات التالية: “معلمين رياضيات باللغة الانجليزية، لغة انجليزية، معلمين ART تربية فنية، حاسب آلي “معلمين”، كيمياء “معلمين”، فيزياء “معلمين”، علوم “معلمات”، تربية رياضية “معلمات”

وتأتى مزايا هذه وظائف المعلمين والمعلمات بالسعودية كالتالى :-

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_ تؤمن المدرسة التأشيرة والتأمين الطبي ومبلغ 2000 ريال بدل تذاكر في العودة .

_ الاستقدام من السنة الأولي للمعلمين أما المعلمات فلا يوجد استقدام أسرة .

_ الراتب الأساسي 2500 ريال .

_ 500 ريال إشراف أتوبيس في حالة التكليف .

بدل سكن للمتزوجين 9000 ريال وبدل السكن للأعزب 600 ريال، يستمر الراتب حتى قضاء الفترة الدراسية وإضافة شهر اجازة مدفوع الاجر مسبقاً ونصف شهر مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنة، إضافة 50 ريال عن كل سنة خبرة من بعد التخرج بحد أقصى 1000 ريال .

الاوراق المطلوبة فى وظائف المعلمين والمعلمات :-

_ السيرة الذاتية .

_ صورة من كل المؤهلات العلمية والتربوية والدورات والكورسات .

_ صورة شهادة الخبرة.

_ صورة شخصية .

_ صورة جواز السفر و بطاقة الرقم القومي .

الخبرات المطلوبة للعمل :

1- معلمى ال “MATH” خبرة فى تدريس الرياضيات باللغة الانجليزية لا تقل عن سنتين فى مختلف أنواع المدارس ويفضل اصحاب الخبرة فى الدبلومة الأمريكية و اختبارات الـ ” SAT ” وأصحاب الخبر فى دورات تدريس اللغة الإنجليزية وألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عاماً ، ولا يقبل فى هذه الوظيفة سوى رجال فقط ويشترط إجادة التعامل مع الحاسب الآلي والتقنيات الحديثة للتعليم ، وتتم المقابلة فى تمام الساعة 9 إلى 12 يوم الاحد الموافق 2 يوليو .

2- معلم لغة إنجليزية دولية لا يقبل فى هذه الوظيفة سوى رجال فقط ويشترط خبرة لا تقل عن سنتين فى مختلف أنواع المدارس ، وان يكون ناطقاً الإنجليزية وبطلاقة ويفضل الحاصلين على شهادة tofel ,ielts وتتم المقابلة يوم الاحد الموافق 2 يوليو من الساعة 12-2 ظ ، ويشترط إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتقنيات التعليم الحديث . والا يزيد السن عن 45 سنة .

3- معلمى ART تربية فنية لا يقبل سوى رجال سبق لهم العمل فى مختلف أنواع المدارس ويملكون الخبرة فى تدريس التربية الفنية باللغة الإنجليزية فيما لا يقل عن سنتين ويفضل ان يكون لديهم دورات تدريس باللغة الانجليزية والا يزيد السن عن 45 عاماً ،وتمم المقابلة فى تمام الساعة 2-3 عصراً يوم الاحد 2 يوليو ، ويشترط إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتقنيات التعليم المتطور.

4- معلمين حاسب ألى لا يقبل أيضا سوى رجال يكونوا خريجي” كلية العلوم قسم حاسب آلي كلية تربية قسم حاسب الى او اعداد معلم حاسب الي ولا تقبل خريجي تكنولوجيا التعليم “، خبرة فى التدريس باللغة الانجليزية لا تقل عن عامين فى مختلف أنواع المدارس ويفضل من لديهم دورات فى التدريس باللغة الانجليزية ولا يزيد العمر عن 45 عاماً ،وتتم المقابلة يوم الاثنين الموافق 3 يوليو من الساعة 9 -12 ص ، ويشترط إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتقنيات التعليم المتطور .

5- معلمين ” chemistry ” لا يقبل سوى رجال ، خبرة فى مجال تدريس الكيمياء باللغة الانجليزية للمرحلة الثانوية لا تقل عن عامين فى مختلف أنواع المدارس ويفضل من لديهم دورات فى التدريس باللغة الانجليزية ولا يزيد العمر عن 45 عاماً ، وتتم المقابلة يوم الاثنين الموافق 3 يوليو من الساعة 10ص-12 ،ويشترط إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتقنيات التعليم المتطور.

6- معلمين “physics ” لا يقبل سوى رجال ،لديهم الخبرة فى تدريس الفيزياء باللغة الانجليزية للمرحلة الثانوية لا تقل عن عامين فى مختلف أنواع المدارس ويفضل من لديهم دورات فى التدريس باللغة الانجليزية ولا يزيد العمر عن 45 عاماً، وتتم المقابلة يوم الاثنين الموافق 3 يوليو من الساعة 11-1ظ ،ويشترط إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتقنيات التعليم المتطور .

7- معلمات حاسب الى “سيدات فقط” ، شرط أن يكونوا خريجى كلية العلوم قسم حاسب الى وكلية التربية قسم حاسب الى او اعداد معلم حاسب الي ولا تقبل هذه المدارس خريجي تكنولوجيا التعليم ، خبرة فى تدريس الحاسب الآلي باللغة الانجليزية لا تقل عن سنتين فى مختلف أنواع المدارس ويفضل من يكون لديهم دورات فى التدريس باللغة الانجليزية والا يزيد العمر عن 45 عاماً، وتتم المقابلة يوم الثلاثاء 4 يوليو من الساعة 9-11 ص ،ويشترط إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتقنيات التعليم المتطور ، ويفضل أيضاً غير المتزوجات نظراً لعدم وجود إستقدام للمعلمات .

8- معلمات “science” سيدات فقط ، خبرة فى تدريس العلوم باللغة الانجليزية لا تقل عن سنتين فى مختلف أنواع المدارس الدولية أو مدارس اللغات والتجريبية ويفضل من يكون لديهم دورات فى التدريس باللغة الانجليزية ولا يزيد العمر عن 45 عاماً، وتتم المقابلة يوم الثلاثاء 4 يوليو من الساعة 11-1ظ،ويشترط إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتقنيات التعليم المتطور ، ويفضل أيضاً غير المتزوجات نظراً لعدم وجود إستقدام للمعلمات.

9- معلمات رياض أطفال سيدات فقط،يملكون الخبرة فى المرحلة التمهيدية لا تقل عن سنتين فى مختلف أنواع المدارس الدولية أو مدارس اللغات والتجريبية ويفضل من يكون لديهم دورات فى التدريس باللغة الانجليزية ولا يزيد العمر عن 45 عاماً ،والمقابلة تتم يوم الثلاثاء 4 يوليو من الساعة 3-4 ع ،وكذلك يشترط إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتقنيات التعليم المتطور ، ويفضل أيضاً غير المتزوجات نظراً لعدم وجود إستقدام للمعلمات .

وعلى كل راغبى التقدم للتعاقد على الوظائف المعلمين والمعلمات المطلوبة بالمملكة العربية السعودية الذهاب مباشرة لإجراء المقابلات من الاحد 2 يوليو الي الثلاثاء 4 يوليو 2017 بمقر شركة الملتقى للتوظيف على العنوان التالى:

60 شارع الطيران بعد التأمين الصحي مدينة نصر القاهرة (امام مركز الأزهر للمؤتمرات) ، للاستفسار يرجي الاتصال علي تليفون 22633676 ، موبايل 01002170714-01028066216-01068815975، أو المراسلة عبر ايميل / eng@almoltaga.com.eg.