إعلان عن وظائف خالية بـ “التنظيم والإدارة” بعدد من المحافظات المصرية

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قام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالإعلان مؤخرًا عن رغبته في شغل عدد من الوظائف الخالية داخل هيكله الإداري، حيث ورد أن المستشار الدكتور محمد جميل، قد أكد على أن جهاز التنظيم والإدارة قد فتح أبوابه أمام المواطنين من عدة محافظات لينضموا لصفوفه عن طريق الندب على أن يكونوا من وحدات الجهاز الإدارى للدولة.

ورد في بيان المستشار محمد جميل، أنه بالنسبة للسادة الراغبين في التقدم لوظائف التنظيم والإدارة يجب أن يكونوا من السادة القاطنين فى كلاً من محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة، حيث يتم تعيينهم بناءًا على قانون الخدمة المدنية الذى قد صدر في القانون الذي يحمل رقم 81 لسنة 2016 بجميع بنود لائحته التنفيذية.

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وقد أوضح السيد جميل فى تصريحاته بخصوص الوظائف الخالية التي أعلن عنها التنظيم أنه من بين هذه الأماكن وظائف خاصة بالمجموعة الوظيفية التخصصية، حيث أكد سيادته على أن هذه الوظائف تشمل ومصمم جرافيك وظيفة مهندس حاسبات بالإضافة إلى وتطوير نظم معلومات كما تضم فيها باحث برمجيات وباحث تحليل إحصائى وباحث بوابة إلكترونية.

بينما اشترط جهاز التنظيم والإدارة فى السادة الراغبين فى التقدم من أجل الانتداب على تلك الوظائف المعلن عنها أن تتوافر فيها الخبرة كلاً فى مجال تخصصه كما تقرر أن لا تقل المدة المحددة لهذه الخبرة عن 3 سنوات.

من جهة أخرى، ورد في الإعلان الرسمي أنه مطلوب مجموعة من الوظائف التي تضم وظائف خاصة بالمجموعة الوظيفية الفنية حيث يحتاج الجهاز إلى كلاً من فنى طابعات وفنى صيانة حاسبات وفني طباعة أوفست بالإضافة إلى فنى ميكروفيلم.

ويشترط في هذه الوظائف أن يكون المتقدم لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات، ومن جهة أخرى أعلن رئيس الجهاز أنه يرغب في تعيين 40 مدخل بيانات وذلك تحت بند وظائف المجموعة الوظيفية المكتبية.

ولمزيد من التفاصيل يرجي زيارة الموقع الإلكترونى للجهاز وهو www.caoa.gov.eg ، كما يمكن للراغبين في التقديم استكمال البيانات الخاصة بهم من خلال نموذج معد لذلك على نفس الرابط الخاص بالموقع www.caoa.gov.eg/WebForms/Jobs.aspx .

كما ورد بالإعلان أن أبواب التقديم مفتوحة لمدة 15 يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان، كما تقرر أن يتم الإعلان رسميًا عن أسماء المقبولين في هذه الوظائف بعد التأكد من مطابقتها للشروط المطلوب حتي يتم تحديد مواعيد المقابلات الشخصية وذلك كله على موقع الجهاز الإلكترونى.