الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس تعلن عن وظيفة رجالية خالية والتقديم إلكترونيا

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استمرارا للدور الحيوي والهام الذي تقوم به العديد من الجهات السعودية بهدف القضاء على مشكلة البطالة، قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالإعلان عبر موقعها الإلكتروني عن توفر عددا من فرص العمل والوظائف الرجالية الشاغرة للمواطنين والبالغ عددها 37 وظيفة والتي ترغب في شغلها، وسيتم اختيار المتقدمين من خلال المسابقة الوظيفية العامة.

وقد تضمن الإعلان الوظيفي الخاص بالهيئة الوظائف من المرتبة الخامسة وحتى المرتبة العاشرة، ومن المقرر أن يتم استقبال طلبات التوظيف خلال الفترة من بداية يوم الأحد الموافق 14 /11 / 1438هـ ولمدة أربعة أيام متواصلة لينتهى التقديم في يوم الخميس الموافق 18 / 11 / 1438 هــ.

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هذا وقد دعت الهيئة كافة الراغبين في التقدم لشغل هذه الوظائف الشاغرة المعلن عنها بالرجوع إلى البوابة الإلكترونية للتوظيف الخاصة بها للتعرف على كافة المعلومات حول هذه الوظائف وللتعرف على الشروط المطلوبة للتقديم فيها خلال الفترة السالف ذكرها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، كما نوهت على أنه لم يتم قبول أي طلبات تقديم لشغل هذه الوظائف يدويا، حيث يقتصر التقديم فقط من خلال الشبكة العنكبوتية من خلال الموقع الرسمي لها، والذي سنوفر لكم في نهاية المقالة التالية.

وفيما يتعلق بمسمى الوظائف المعلن عنها، فهناك وظيفة مترجم لغة انجليزية ووظيفة أخصائي مواصفات وظيفة أمين مستودع ووظيفة مصمم نظم ووظيفة مهندس كيميائي ووظيفة باحث مواصفات، ووظيفة محاسب ووظيفة فني مواصفات ومهندس إلكترونيات ووظيفة مهندس مدني وظيفة سكرتير ووظيفة مطور برامج وظيفة محلل نظم وغيرها من الوظائف الأخري الشاغرة والتي تأتى على قدر كبير من التنوع بحيث تتضمن استيعاب تخصصات مختلفة.

ولكل وظيفة من هذه الوظائف شروطا خاصة بها من حيث المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم والتقدير والتخصص المطلوب وغيرها من الشروط الأخرى الهامة التي ينبغي توافرها في المتقدم حتى يتم قبوله في العمل، كما تضمن الإعلان الوظيفي الخاص بالهيئة الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في هذه الوظائف الشاغرة والمؤهلات المطلوبة وغيرها من الملاحظات الأخرى الهامة، للتعرف على مسميات الوظائف الشاغرة وكيفية التقديم واخر موعد للتقديم، يمكنكم الدخول على الموقع الرسمي للهيئة من خلال الرابط التالي.