شروط التقديم في وظائف مرصد الأزهر الشريف ورابط التقديم

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استمرارا للإعلانات الوظيفية التي تطلقها العديد من الجهات ومؤسسات الدولة المختلفة الحكومية منها والخاصة، قامت هيئة الأزهر الشريف بالإعلان عبر موقعها الرسمي عن فتح باب التقديم لعددا من الوظائف الشاغرة، حيث أعلن مرصد الأزهر اليوم عن حاجته لعددا من العاملين بالأزهر الشريف ندب داخلى من الجنسين .

ومن المقرر أن يتم إغلاق باب التقديم في هذه الوظائف المعلن عنها يوم الخميس الموافق السابع عشر من شهر أغسطس الجاري للعام الميلادي 2017، على أن يتم عقد المقابلات الشخصية مع المتقدمين لشغل هذه الوظائف بمشيخة الأزهر الشريف وذلك يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من الشهر ذاته، وقد قام المرصد بالإعلان عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين والتي يمكن ذكرها في مجموعة من النقاط التالية:

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يجب على المتقدم للوظيفة إجادة اللغة العربية.

يجب على المتقدم أن يكون من خريجي الإعلام والكليات الشرعية.

يشترط أن يكون من سكان القاهرة الكبرى فقط.

وبالنسبة لسن المتقدم، فيجب آلا يزيد عن ثلاثون عاما منذ تاريخ التقديم للوظيفة.

يشترط على المتقدم إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وبرامجه المختلفة والإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة وما شابه ذلك.

يشترط أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على تقدير لا يقل عن جيد جدا.

يجب أن يكون من المعينين بالأزهر الشريف على درجة مالية ثابتة.

وفيما يتعلق بكيفية التقديم في الوظائف المعلن عنها، وسيتم التقديم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لمشيخة الأزهر، وفى المقابل لن يتم قبول الطلبات المقدمة بالأيدي، و للدخول على الموقع الرسمي للتسجيل في الوظائف، من هنـــــــــــــــــــــــــا.

الجدير بالذكر، أن مشيخة الأزهر الشريف تسعى لتقديم العديد من فرص العمل والوظائف الخالية من وقت لآخر بهدف القضاء على مشكلة البطالة، التي تعد من أبرز المشكلات التي تواجهها مصر والتي تعيق عملية التقدم والتنمية والازدهار، ولذلك تحرص على إطلاق المزيد من مسابقات التعيين والإعلانات الوظيفية خلال فترة زمنية قريبة، ليس فقط وحدها وإنما غيرها من الجهات الأخرى التي بات لها دورا كبيرا في حل هذه المشكلة بما تتخذه من خطوات جادة في هذا الصدد.