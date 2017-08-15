إعلان البنك المركزي عن أحدث الوظائف الخالية والتقديم حتى 27/8/2017

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قام البنك المركزي المصري بالإعلان عن أحدث الوظائف الخالية بداخله حيث يرغب البنك المركزي المصري استكمال هيكلها الإداري عن طريق طلب عدد من الموظفين الجدد لينضموا إلى صفوف منظومته المالية.

ورد أن البنك المركزي قام بعرض بعض الوظائف الخالية داخل هيكله الوظيفي حيث تم الإعلان عن رغبته في استكمال هذه الوظائف عبر موقعه الالكتروني، فى إطار الإعلان الذي قد أوضح فيه عن حاجته لشغل بعض الوظائف الخالية بعدد من الموظفين الجدد، وقد اشترط البنك فى المتقدمين أن يكونوا فى عدد من التخصصات.

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أشار اعلان وظائف البنك المركزي إلى أن البنك يرغب في تعيين الأفراد المتخصصين في مجالات الحاسب الآلي بالإضافة إلى متخصصين فى أمن الشبكات والمعلومات، كما يرغب في تعيين عدد من المواطنين فى قطاع الحوسبة المصرفية، بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات وايضًا في نظم الدفع.

وقد ورد فى تفاصيل إعلان البنك المركزي أنه قد تقرر أن يتم البدء فى استقبال طلبات التوظيف من قبل الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط اللازمة بتلك الوظائف التى تم الإعلان عنها بدءً من يوم 14 من الشهر الجاري وحتى يوم 27 من أغسطس الجاري.

أكد البنك المركزي على أنه يجب على الأفراد المتقدمين فى هذه الوظائف المعلن عنها أن يكونوا حاصلين علي سنوات خبرة تزيد على 11 عام وذلك في مجال تكنولوجيا المعلومات كما أكد الإعلان علي أنه يجب أن تزيد سنوات الخبرة عن 6 سنوات في الأفراد المتقدمين إلى الوظائف التابعة إلى مجال أمن المعلومات.

وعلي من يرى في نفسه أنه تنطبق عليه الشروط المطلوبة من قبل البنك المركزي المصري لكي تمكنه الإلتحاق بصفوف العمل به يرجي زيارة الصفحة التي قد خصصها البنك الخاصة بـ وظائف البنك المركزي المصري من أجل عملية التقديم ومعرفة كافة الشروط المطلوبة لهذا الإعلان، حيث أكد البنك علي أنه لن يتم قبول أي طلبات قد ترد إليه عن هذه الوظائف بعد انتهاء موعد التقديم المحدد طبقًا لما ورد فى هذا الإعلان.