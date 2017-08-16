القوى العاملة تعلن عن موعد تلقى طلبات وظائف الإمارات براتب 4 ألاف درهم

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أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية في أحدث تصريحاتها أنه بداية من يوم غدا الخميس سوف تبدأ الوزارة في تلقي طلبات العمل الخاصة بالسادة المواطنين الراغبين في العمل في إحدي وظائف الإمارات كما أنه سوف يستمر عملية استقبال طلبات العمل لمدة أسبوع كامل كما تتلقى الوزارة طلبات العمل الخاصة بها بشركة اتصالات، وذلك عن مهنة كاتب خدمة عملاء حيث ترغب في تعيين المتقدمين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ورد في إعلان وزارة القوى العاملة أنه بخصوص الوظائف المعلن عنها سوف يكون الراتب الشهري للمتقدمين في هذه الوظيفي حوالي 4000 درهم علي أن يكون هذا المبلغ شامل كلاً من بدل السكن والمواصلات بالإضافة إلى البدلات الأخرى، وقد أكدت الوزارة علي عدم قبول أية طلبات غير مستوفية للشروط التي قد أعلنت عنها والمطلوبة.

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صرح السيد الوزير محمد سعفان، والذي يشغل منصب وزير القوى العاملة فى أثناء إلقائه للبيان الخاص بوظائف الإمارات، إنه يشترط في المتقدم الفعلي من أجل العمل في المهنة المعلن عنها والتي تخص مهنة كاتب خدمة عملاء الحصول أن يكون حاصل علي مؤهل عالي، وأنه يكون لديه خبرة عامين وذلك في مجال المبيعات من قبل بحيث يكون سبق له العمل في إحدى شركات الاتصالات ويقبل التقدم لهذه الوظيفة كلاً من الإناث والذكور، وقد اشترط البيان أن يكون المتقدم يجيد اللغة الإنجليزية بدرجة جيد جدا، وفيما يخص السن ورد أنه يشترط أن يكون المتقدم لايزيد سنه عن 32 سنة .

وأوضح السيد الوزير أن على من يرغب في التقديم بالطلبات إلى إحدي الوظائف المعلنة يجب تقديم أوراقه إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل وتحديدًا إلى “قسم تلبية الاحتياجات بالخارج”، والذي يوجد حاليًا في ديوان عام وزارة القوى العاملة والعنوان هو 3 شارع يوسف عباس/ مدينة نصر/ القاهرة.

يجب علي المتقدم أن يحضر السيرة الذاتية الخاصة به، وأن يكون مرفقا بها جواز سفر ساري وذلك لمدة عام منذ التقديم، بالإضافة إلى إحضار شهادة التخرج، وأن يكون خبرة، كما يجب عليه إحضار بيان الحالة العسكرية وذلك خاص بالذكور، كما ورد أن الوزارة لن تقبل أي طلبات جديدة من المتقدمين غير مستوفية للشروط المذكورة.