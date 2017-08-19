القوى العاملة: قبول طلبات المتقدمين لوظائف بدول الخليج براتب يصل إلى 50 ألف جنيه يبدأ غدا

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أعلنت وزارة القوى العاملة عن قبولها لطلبات المتقدمين للعمل في وظائف تابعة لشركات التجارة والمقاولات التابعة لدول الخليج ابتداء من الغد، هذا عدا يومين الجمعة والسبت، وقد أضافت أن الرواتب التي تعطى لتلك الوظائف تتراوح ما بين 6 آلاف إلى 50 ألف جنيه، هذا بجانب المزايا الأخرى التي تمنحها الشركات من سكن ومواصلات وبدلات وتذكرة سفر بجانب البدلات والإضافي ووسائل النقل التي تستخدم بِداخل البلاد، وأكدت الوزارة على ضرورة استيفاء الشروط كاملة بالنسبة للمتقدمين وإلا فإن طلبهم سيقابل بالرفض.

كما أعلن وزير القوى العاملة خلال تصريحاته عن الوظائف الشاغرة وهي مدير موقع سيفتي و يشترط أن يكون المتقدم لديه بكالوريوس في الهندسة “ميكانيكا-مدني – كهرباء”، أو دبلوم في ” هندسة -ميكانيكا -مدني -كهرباء” ويشترط ألا يقل الدبلوم عن 3 سنوات، أو بكالوريوس في العلوم ” فيزياء – كيمياء – رياضيات”، و يجب أن تكون الدراسة من خلال فعلية الحضور، هذا بجانب أنه على المتقدم أن يكون حائز على شهادة دولية بالإضافة إلى دبلومة في السلامة الصناعية.

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كما وتتَضمن الشروط وجود خبرة لا تقل عن 12 سنة في مجال السفتى يقضي ممن بينها فترة مدير لمدة 5 سنوات و فترة في مجال المشاريع المدنية ومحطات توليد الكهرباء نحو 7 سنوات، أو من الممكن أن يقضي فترة 10 سنوات في مشاريع الطرق.

تأتي الوظيفة الثانية لطلب مشرف سيفتى، ويجب أن يكون لدى المتقدم لتلك الوظيفة دبلوم في الهندسة “ميكانيكا – مدني – كهرباء” أو شهادة دولية عامة في NEBOSH و OSHA أو شهادة جامعية، وتتطلب تلك الوظيفة ضرورة الحصول علي خبرة مدة 7 سنوات في مجال السفتى و 5 سنوات المشاريع المدنية وتوليد الكهرباء ومشاريع الطرق.

هذا بجانب مسؤول سفتى والذي يجب أن يكون لديه شهادة جامعية وشهادة إدارة السفتى IOSH هذا بالإضافة إلى شهادة OSHA والتي تكون مدتها 30 ساعة، كما تتضمن تلك الوظيفة ضرورة أن يكون لدى المتقدم خبرة سنتين كمَسؤل سفتى في مجال المشاريع المدنية ومحطات توليد الطاقة، وتطلب الشركة ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية في أي من تلك الوظائف.

و تأتي الوظيفة التالية لمُساعد سِفتى حاصل على شهادة متوسطة، ويشترط أن يكون لديه شهادات تدريب و دوره في LOSH و إطفاء الحرائق كما يتوجب أن يكون لدى المتقدم خبرة في العمل في مجال السفتى لفترة لا تقل عن السنتين.

كما تطلب الشركة كهربائي صيانة مواقع وخدمات، هذا بجانب مبيض المحارة و السقال والتي لا يجب أن تقل خبرتهم عن فترة ال 5 سنوات بأعمار لا تقل ن 25 سنة، بينما تطلب وظيفة عامل عادي لخبرة لا تقل عن سنتين لا يقل عمره عن 21 سنة.

بالإضافة إلى أنه تتوافر وظائف لحَداد وشبرات ماهر في تركيب وتصنيع اللحام والشبرات والأبواب المعدنية، وكذلك برادة المعادن والأجهزة الكهربائية، سنه لا يقل عن 25 سنة بِخبرة 8 سنوات في هذا المجال.

و يمكن التقدم لتلك الوظائف من خلال تقديم الطلب للإدارة العامة للتشغيل والتمثيل، قسم “تلبية الاحتياجات بالخارج”، ويمكن الوصول لهذا القسم بعنوان 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر القاهرة” الديوان العام لوزارة القوى العاملة” حيث يتقدم العامل بالسيرة الذاتية هناك .

و يجب أن يكون مع الأوراق صورة من جواز السفر الساري لمدة كحد أدنى 3 سنوات، ويمكن إجراء المقابلة من خلال جواز السفر الأصلي وأيضا الشهادات الخاصة بالتخرج وصورة شخصية حديثة وشهادات الخبرة والتي تفضل أن تكون في المشاريع المدنية، وترفض الوزارة تماما إجراء المقابلات لمن لم يستوف الشروط كما أن الطلبات الغير كاملة لا يتم قبولها.

و تقوم مكاتب التمثيل ببذل كافة الجُهد المطلوب وذلك من أجل تمثيل العمالة المصرية في الخارج لجلب المزيد من فرص العمل التي تعرضها الدول الأخرى.