وزارة العدل تعلن عن وجود وظائف قيادية شاغرة بمصلحة الخبراء

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قامت وزارة العدل بالإعلان عن توافر وظيفة مدنية قيادية بمصلحة الخبراء وهى وظيفة مدير عام الشئون القانونية بالمصلحة، وتتمثل مهام هذه الوظيفة المعلن عنها في الإشراف والتوجيه والتنسيق والمتابعة للأعمال الخاصة بالإدارة مبادراتها المختلفة فضلا عن إجراء التحقيقات ذات الأهمية الخاصة للمصلحة.

وفيما يتعلق بطريقة تقديم الطلبات الخاصة بهذه الوظيفة، فقد أعلنت الوزارة أن الطلبات سوف تقدم يدويا للأمانة الفنية للجنة القيادات بديوان عام الوزارة لاظوغلي القاهرة حتى موعد أقصاه شهرا واحدا ابتداء من اليوم الجمعة الموافق الخامس والعشرون من شهر أغسطس الجاري، كما قامت الوزارة أيضا بالإعلان عن الشروط التي تتطلبها هذه الوظيفة والتي يمكن ذكرها على النحو التالي:

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ضرورة استيفاء الشروط الخاصة بشغل الوظيفة مع المتقدم لها وفقا لبطاقة الوصف المعلن عنها بلوحة الإعلانات الخاصة بالمصلحة والموجودة في المقر الرئيسي للمصلحة في عمارة 2 منشأة 23 يوليو في العباسية بالقاهرة.

يجب أن يقوم المتقدم للوظيفة بإرفاق كافة المستندات والأوراق الدالة على مستوى المهارات والقدرات الخاصة به وكذلك الإنجازات السابقة التي حققها كشرط أساسي من شروط القبول بالوظيفة وشغلها. يجب على المتقدم أن يقوم بتقديم مقترحات وافيا يتضمن سبل تطوير الوحدة أو أحد الأنشطة الرئيسية الخاصة بها بهدف تحسين أدائها وتطوير الأنظمة الحاكمة للعمل، ويراعى في هذا المقترح المقدم أن يشتمل على مجموعة من الأهداف الهامة والمحددة زمنيا وقابلة للقياس، فضلا عن اشتمالها على وسائل التحقيق بما يتوافق مع الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة، مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يتم الالتفات إلي أي طلبات تقدم بالبريد أو بعد الميعاد المعلن عنه. كما قامت الوزارة بالإعلان أيضا عن توفر وظيفة مدنية قيادية أخرى والمتمثلة في وظيفة مدير عام شئون العاملين بمصلحة الخبراء من شاغلي وظائف التنمية الإدارية، وتقدم الطلبات بنفس الطريقة السابقة حتى موعد غايته خمسة عشر يوما، مرفقا بها المستندات والأوراق التالية: بيان الحالة الوظيفية المعتمد والذي يوضح المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية الحاصل عليها المتقدم للوظيفة. الخبرة النوعية والزمنية والوظائف التي قام بالإشراف عليها فضلا عن الدورات التدريبية والمدة الخاصة بها ونوعها ومكانها وكذلك والعلاوات التشجيعية الحاصل عليها.

خطابات الشكر والتقدير والجزاءات وغيرها من البيانات الأخرى الهامة إن وجدت، فضلا عن بيان عن ابرز الإنجازات المحققة مدعما بالوثائق والمستندات.