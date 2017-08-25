بنك مصر يعلن عن حاجته لشغل وظائف شاغرة بفروعه المختلفة.. تعرف على التفاصيل

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استمرارا لفرص العمل والوظائف الخالية التي تطلقها العديد من البنوك المصرية للقضاء على مشكلة البطالة، قام بنك مصر اليوم الجمعة الموافق الخامس والعشرون من شهر أغسطس الجاري بالإعلان عبر الموقع الرسمي له عن حاجته لشغل عددا من الوظائف الخالية والتي يأتي في مقدمتها وظيفة مسئولي خدمات مصرفية تلر أو مسئول خدمة عملاء وذلك للعمل ببعض فروع البنك في كلا من القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية ودمياط وأسوان فضلا عن كلا من محافظتي الإسماعيلية وقنا.

كما قام البنك بالإعلان أيضا عن الشروط اللازم توافرها في المتقدمين لشغل هذه الوظائف المعلن عنها، وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:

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يشترط على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون خريجي إحدى الجامعات.

ضرورة أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على بكالوريوس محاسبة، إدارة أعمال، اقتصاد وكذلك إحصاء أو بنوك أو تمويل واستثمار.

يشترط أن يكون المتقدم للوظيفة من خريجي دفعات 2013 إلى 2017.

يجب آلا يقل تقديره عن جيد والأولوية في التعيين لأصحاب التقدير الأعلى وخريجي أقسام اللغات.

يشترط في المتقدم أن يكون مقيم إقامة دائمة بالمحافظة التابع لها ويستدل بذلك من واقع البطاقة الشخصية الخاصة به.

وفيما يتعلق بأهم المهام والمسئوليات المطلوبة من التلر، فتتمثل في الالتزام والتأكد من أن كافة المعاملات متوافقة مع السياسات والإجراءات الخاصة بالبنك محل العمل والبنك المركزي أيضا، كما يتولى مهمة تنفيذ جميع المهام المصرفية المتنوعة من سحب وإيداع واستبدال عملات وما شابه ذلك، هذا إلى جانب القيام بجرد الخزينة الخاصة بالبنك ومعالجة أي عجز أو فائض، كما يتولى أيضا مهمة القيام بالترشيحات البيعية.

أما بالنسبة للمهام والمسئوليات المطلوبة من وظيفة مسئول خدمة العملاء، فتتمثل في تقديم جميع الخدمات المصرفية للعملاء على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، فضلا عن قيامه بتوطيد العلاقات مع هؤلاء العملاء للوقوف على الاحتياجات الخاصة بهم والعمل على خلق فرص بيعية تلبى هذه الاحتياجات، ومن مهامه أيضا العمل على تحقيق الخطة المستهدفة لفرع البنك الذي يعمل به.

الجدير بالذكر، أن الطلبات تقدم الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للبنك، وآخر موعد للتقديم للوظائف المعلن عنها هو 5 سبتمبر القادم 2017.