1000 فرصة عمل لحملة شهادة الإعدادية والثانوية والجامعة بالبحر الأحمر

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ورد أن لجنة الشباب بجمعية الأشراف التابعة إلى مدينة الغردقة، سوف تقوم بعمل الملتقي التوظيفي الأول لشباب البحر الأحمر على أن يكون هذا الملتقى يضم الجنسين ويحمل شعار”يلا شغل” وعن الفترة المحددة لهذا الملتقى قد جاء أنه سوف يقام فى الفترة الزمنية التي تتراوح ما بين 8 إلى 9 سبتمبر 2017 ومقرها فى المجمع الإعلامي.

صرح السيد كمال رشاد والذي يعمل فى منصب المنسق الاعلامى بالملتقى أنه سوف يقوم يشارك فى هذا المؤتمر أكثر من 30 من الشركات والمستشفيات والمدارس الخاصة والقرى السياحية والفنادق بالإضافة إلى كبرى شركات المواد الغذائية والاتصالات كما أضاف سيادته في تصريحاته أنه من المقرر أن يتم فى هذه الفترة توفير أكثر من 1000 وظيفة مختلفة كما أنها سوف تتضمن حملة الشهادات الإعدادية بالإضافة لأصحاب الشهادات الثانوية وايضًا حملة الدبلومات الصناعية والفندقية والتجارية ومن ضمنهم ايضًا المؤهلات العليا.

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تم التنسيق بين المسؤولين عن المؤتمر ومديرية التضامن الاجتماعي بالإضافة إلى القوى العاملة الموجودة بالبحر الأحمر، وقد أضاف السيد رشاد فيما يخص تفاصيل هذا المؤتمر أنه يعد نافذة أمل جديدة للعديد من الشباب الذين يبحثون عن فرصة عمل جديدة، كما أضاف أن هذا المؤتمر من المقرر له أن يحضره الاستاذ محمود الشريف والذي يعمل نقيب الأشراف بالإضافة إلى السيد وكيل أول مجلس النواب كما ضمت القائمة الدكتور عبدالهادي القصبي والذي يعمل فى منصب رئيس لجنة التضامن الاجتماعي التابعة الى مجلس النواب وسوف يشرف الحضور عن اللجنة الاقتصادية التابعة إلى مجلس النواب النائبة بسنت فهمي وايضًا أعضاء اللجنة الاقتصادية وذلك من أجل عرض مشروعات متناهية الصغر جديدة على الشباب.

وأوضح ايضًا في تصريحاته أن فرص العمل سوف تكون بنظام خاص حيث ورد أنه سوف يقدم الشباب أو الفتاة في تصريحاته “سى فى” خاص بهم وعليه سوف يتم فحصها وإرسالها إلى الجهات المشاركة مثل الشركات والمستشفيات والفنادق التى قد سبق وحددت عدد الفرص الموجود مع إدارة الملتقى من أجل التعيين كما أكد على أن استمارات المشاركة سوف تكون مجانية.