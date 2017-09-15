الشركة المصرية للاتصالات توفر فرص عمل بمرتبات مجزية تبدأ من 3000 جنيه.. تعرف على التفاصيل

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استمرارا للإعلانات الوظيفية التي تسعى لتوفيرها الكثير من الجهات في الدولة سواء الحكومية أو الخاصة، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري عن حاجتها لشغل أكثر من 300 وظيفة خالية في شركة المحمول الجديدة الخاصة بها والتي يقع المقر الرسمي لها في منطقة المعادي، وذلك بمرتبات مجزية تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه مصري كحد ادني وحتى ثمانية آلاف جنيه مصري، ومن خلال المقالة التالية نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بهذه الوظائف الخالية.

تفاصيل وظائف الشركة المصرية للاتصالات، تتواجد مجموعة من الوظائف الخالية المتنوعة والمتاحة لكلا من الجنسين “ذكور وإناث”، والتي يمكن ذكرها على النحو التالي:

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الوظيفة الأولى والمتمثلة في كول سنتر عربي، والتي يصل المرتب الخاص بها إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريا.

الوظيفة الثانية والمتمثلة في كول سنتر إنجلش، والتي يصل المرتب الخاص بها إلى سبعة آلاف جنيه شهريا.

الوظيفة الثالثة والمتمثلة في سوبر فيزر عربي ، والتي يصل المرتب الخاص بها إلى 7500 جنيه مصري شهريا.

الوظيفة الرابعة والمتمثلة في سوبر فيزر انجلش، والتي يصل المرتب الخاص بها إلى 12 ألف جنيه مصري شهريا.

الوظيفة الخامسة والمتمثلة في تيلى سيلز عربي، والتي يصل المرتب الخاص بها إلى 3500 جنيه مصري شهريا هذا بالإضافة إلى العمولة التي من المقرر أن يتحصل عليها الموظف بعد قبوله.

الوظيفة السادسة والمتمثلة في تيلى سيلز انجلش، والتي يصل المرتب الخاص بها إلى ثمانية آلاف جنيه شهريا، هذا بالإضافة إلى العمولة.

الوظيفة السابعة والمتمثلة في سائقين رخصة اولى وثانية، والتي يصل المرتب الخاص بها إلى 3500 جنيه مصرى شهريا.

الوظيفة الثامنة والمتمثلة في افراد امن، والتي يصل المرتب الخاص بها إلى 3200 جنيه مصري شهريا.

وفيما يتعلق بأهم المزايا الخاصة بالوظائف التي قامت الشركة بالإعلان عنها، فيمكن ذكرها على النحو التالي: