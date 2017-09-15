سفارة في مصر تطلب للعمل “عامل نظافة” براتب يصل إلى 12 ألفا

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ورد في أحد الإعلانات الصادرة خلال اليوم أن أحد السفارات تطلب للعمل بداخلها عامل نظافة من اجل استكمال هيكلها الوظيفي حيث جاء في الإعلان الرسمي الصادر من قبل السفارة أن قسم ديوان التعليم التابع إلى الملحق الخاص بالسفارة الماليزية الموجودة فى محافظة القاهرة، يرغب في الفترة الحالية في تعيين شخص تنطبق عليه الشروط المطلوبة من أجل أداء مهام هذه الوظيفة والتي حددتها بأسم “عامل نظافة”، وذلك مقابل مرتب شهري بلغت قيمته طبقًا لهذا الإعلان 700 دولار أمريكي، بالإضافة إلى مبلغ التأمينات الاجتماعية ليعد بهذا الراتب قد وصل إلى 12 ألف و600 جنيه مصرى.

ورد أنه وفقا لما جاء في الإعلان المنشور مؤخرًا على موقع التواصل الإجتماعي الخاص بالسفارة الماليزية أنه يتوجب في المتقدم أن يكون متوفر به عدد من الشروط الخاصة من أجل أن يتم اختياره في وظيفة العامل المطلوبة من قبل السفارة والتي من ضمنها أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو حاصل على شهادة آخر مؤهل يعادلها كما يشترط أن يكون المتقدم لا يتجاوز عمره حوالي الـ 25 عاما، كذلك جاء في الشروط أن يكون المتقدم مصرى الجنسية بالإضافة إلى أنه يجيد التحدث بكلا اللغتين العربية والإنجليزية بشكل جيد.

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جاء فى إعلان سفارة ماليزيا أنه يجب أن يستطيع المتقدم تنفيذ المهام المطلوبة منه والتى حددت من أجل وظيفة العامل، والتي من ضمنها تنظيف الديوان بشكل كامل بما في ذلك مكاتب العاملين بالسفارة كما يقوم بتنظيف غرف سكن الطلاب الموجودين فيه، وسوف يسند إليه مهام أعمال البستنة وايضًل الأعمال العامة، وقد شددت السفارة في إعلانها على أن لها الحق الكامل في أي وقت فى استدعاء العامل فى ساعة العمل من أجل تنفيذ مهامه الوظيفية داخل السفارة.

وبالنسبة إلى الشروط المطلوبة كما وردت في إعلان سفارة ماليزيا الخاص بطلبها في توظيف عامل نظافة لديها فهي كالتالي: