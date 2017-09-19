وظائف خالية فى هيئة قضايا الدولة لخريجي كليات والشرطة والشريعة والحقوق

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هيئة قضايا الدولة تكشف عن أحدث أماكن شاغرة لديها لعدد من الكليات من أجل رغبتها في استكمال هيكلها الوظيفي، حيث جاء في أحدث وظائف خالية تم طرحها على الساحة والتي يقدمها لكم موقع “مصر 365” أن هيئة قضايا الدولة تعلن عن قبولها طلبات جديدة من قبل الشباب خريجي كلاً من كلية الحقوق والشريعة والشرطة.

وعن تفاصيل وظائف هيئة قضايا الدولة ورد أن الهيئة تعلن عن وجود بعض الوظائف المتاحة لديها حاليا والتي تتمثل في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، حيث ترغب فى تعيين الخريجين من الجامعات دفعة 2015 و 2016، ولكي يتم قبول المتقدمين لشغل هذه الوظيفة يجب أن تتوافر فيهم العديد من الشروط الضرورية لكي ينسبوا هذا العمل وحتى يمكنهم التقدم والالتحاق بتلك الوظيفة المعلن عنها.

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وفيما يخص شروط التعيين في وظائف هيئة قضايا الدولة ورد أن الإعلان الرسمي قد كشف عن الشروط الواجب توافرها في المتقدم من أجل شغل وظيفة مندوب مساعد التابعة إلى هيئة قضايا الدولة، حيث جاء أنه:

يجب على المتقدم أن يكون التقدير العام التراكمي الخاص به جيد فأكثر. كما ورد أن لا يتجاوز عمره عن 30 عام. يجب أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية. يجب على المتقدم أن تتوافر فيه كافة الشروط المطلوبة بلا استثناء والتي تخص الكفاءة والأهلية. يجب أن يكون المتقدم لهذه الوظيفة لائق صحيا ونفسيا وأنه سوف يتم الخضوع لعدد من الفحوصات الطبية ويجب عليه أن يجتازها.

لمن يرغب في التقديم لوظائف هيئة قضايا الدولة، يجب عليه الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الذي يخص هيئة قضايا الدولة وأن يقوم بالتقديم في الفترة ما بين 20/9/2017 إلى يوم 9/10/2017 ، وبعد الانتهاء من استكمال البيانات سوف يتم إظهار رقم طلب المتقدم ويجب عليه الاحتفاظ بهذا الرقم عن طريق طباعته ثم يتوجه به من يوم 28/10/2017 إلى 26/11/2017 إلى نادي هيئة قضايا الدولة.