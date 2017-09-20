وظائف خالية بشبكة We للطلبة والخريجين برواتب تصل إلى 8000 جنيه

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قامت شركة الشبكة الرابعة للمحمول والتي يطلق عليها شبكة “We” والتي تتبع الشركة المصرية للاتصالات مؤخرًا بالإعلان عن رغبتها في تعيين عدد من الشباب الخريجين والطلبة داخل هيئتها في عدد من الوظائف المختلفة، حيث جاء أن الشركة ترغب في تعيين كلا من الشباب والطلاب من الجنسين في كافة فروعها الحالية والمقررة طبقًأ لخطتها في عدد من الوظائف الخالية متنوعة بعدد من المجالات.

أعلنت شركة المصرية للاتصالات فيما يخص وظائف الجيل الرابع أنها قد قررت الكشف عن أحدث وظائف شبكة We متاحة حاليا حيث تقبل الشركة الخريجين لعام 2006 وحتى 2017، وأنها سوف تقدم لهم مرتبات مجزية جدا وعن قيمة هذه الرواتب ورد أنها من المقرر أن تبدأ من 3000 جنيه بشكل شهري وأنها سوف تصل إلى 8000 جنيه شهريا بالإضافة إلى تقديم الشركة لموظفيها عدد كبير من المزايا المختلفة.

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وعن ظائف شبكة We التي قد أعلنت عنها المصرية للاتصالات جاء، أن الشركة ترغب في تعيين كلاً من:

كول سنتر عربي على أن يكون راتبه الشهري مقدر بـ 3000 جنيه. كول سنتر انجلش على أن يكون بمرتب شهري مقداره 7000 جنيه. سوبر فيزر عربي على أن يكون بمرتب 7500 جنيه. سوبر فيزر انجلش على أن يكون بمرتب شهري مقداره 12000 جنيه. تيلي سيلز عربي على أن يكون بمرتب شهري لغ 3500 جنيه + عمولة. تيلي سيلز انجلش على أن يكون بمرتب شهري 8000 جنيه+ عمولة. سائقين رخصه اولى وتانيه وتالته على أن يكون براتب شهري مقداره 3500 جنيه. أفراد أمن على أن يكون براتب شهري مقداره 3200 جنيه.

وفيما يخص مزايا الالتحاق بوظائف شبكة We ورد أن الشركة قد أعلنت أنها سوف تتعاقد مع المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط اللازمة بعقد سنوي، كما من المقرر أن تمنحهم اجازة 21 يوم سنويا على أن تكون مدفوعة الأجر بالإضافة إلى تأمين صحي شامل يضم الأسرة كلها ومع تأمين اجتماعي كما أن الشركة سوف تمنح حوافز كل 6 شهور.

كما جاء أن الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت أن الراغبين في التقديم للوظائف الجديدة يرجي منهم التقديم على البريد الإلكتروني “Customer.Care@te.eg”، ولمن يرغب في الاستفسارات يرجي الاتصال علي 111.

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