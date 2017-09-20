وظائف خالية فى بنك الاسكندرية لكلا الجنسين للعمل بجميع المحافظات

Advertisements

وظائف بنك الاسكندرية، قام بنك الإسكندرية والذي يعد أهم البنوك الموجودة على الأراضي المصرية بالكشف عن وجود عدد من الأماكن الشاغرة داخل هيكلها الوظيفي والذي يرغب في استكمالها خلال الفترة القادمة وأن هذه الأماكن موجودة بجميع فروعه المنتشرة في محافظات جمهورية مصر العربية.

ورد في الإعلان الرسمي الذي قد صدر من قبل بنك الإسكندرية أنه بالنسبة إلى وظائف بنك الإسكندرية تضم كلا الجنسين حيث يستطيع أن يتقدم لها كلاً من الشباب من الذكور والإناث من أجل أن يتم ضمهم إلى صفوف العاملين بالبنك بشكل رسمي فى حالة انطبقت عليهم المواصفات والشروط التي يرغب بها البنك في المتقدمين والتي تناسب وظائفه الحالية.

Advertisements

جاء في إعلان بنك الإسكندرية أنه بالنسبة إلى المتقدمين إلى وظائفه يمكنهم العمل بفروع البنك فى الفترة القادمة فى حالة قبولهم فى جميع المحافظات وأنه قد تقرر فتح باب التقديم لوظائف بنك الإسكندرية حاليًا.

وبالنسبة إلى الوظائف المتاحة والتي قد أعلن عنها بنك الإسكندرية هي كلاً من وظيفة خدمة عملاء، ووظيفة تيلر، وعلى من يرغب في العمل في أحد هذه الوظائف المقدمة إلى شباب مصر من قبل البنك يرجى منه التواصل مع البنك عن طريق الإنترنت، حيث طرح البنك في إعلانه الرسمي الإيميل الذي يسمح باستلام طلبات التقديم عليه من قبل الراغبين فى العمل فى كلاً من محافظات القاهرة والجيرة، حيث يرجي من المتقدم ارسال السيرة الذاتية على الايميل ahmed.tohamy@alexbank.com أو sally.mohsen@alexbank.com.

يمكن ايضًا بالنسبة إلى الراغبين في التقديم لهذه الوظائف من محافظات وجة بحرى أن يقوموا بارسال السيرة الذاتية الخاصة بهم بشكل عاجل على الايميل ” ashraf_hameed@hotmail.com أو sally.mohsen@alexbank.com أو ahmed.tohamy@alexbank.com“، وعن السادة الراغبين فى العمل من قبل محافظات الوجه القبلى ورد أن البنك يطلب منهم إرسال السيرة الذاتية على الايميل ” yasser.elsebaeey@alexbank.com أو sally.mohsen@alexbank.com أو ahmed.tohamy@alexbank.com “، وعن تفاصيل الإعلان الرسمي المنشور ورد أنه كالتالي:

اقرأ ايضًا.. وظائف خالية بشبكة We للطلبة والخريجين برواتب تصل إلى 8000 جنيه