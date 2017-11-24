وزارة القوى العاملة تكشف الستار عن وجود 6000 وظيفة خالية برواتب تصل إلى 7000 جنيه مصري

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تبحث وزارة القوى العاملة دائماً عن توفير الكثير من فرص العمل لجميع الشباب المصريين وتقدم فرص العمل في الداخل والخارج، ويتم الإعلان من فترة إلى فترة أخرى عن فرص العمل للقضاء على البطالة لأنها من أهم الأشياء التي تساعد دائماً في الارتفاع بشأن المجتمع، وتنتشر الوزارة احدث وظائف وزارة القوى العاملة الكثير التي تساهم في عمل الشباب باستمرار في العديد من المصالح الحكومية المصرية والخاصة والسفر للعمل بالخارج، وهذا ما يتم البحث عنه لأن فرص العمل تعمل على ارتفاع الإقتصاد المصري ولا يرتفع المجتمع والإقتصاد إلا بسواعد الشباب المصريين، وتنتشر فرص العمل في العديد من الشركات المختلفة.

كما أن وزارة القوى العاملة أعلنت عبر العديد من المصادر الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، عن وجود وظائف وزارة القوى العاملة نشره للعديد من الوظائف الشهرية وهذا رقم 358 لعام 2017 وتم التأكيد من خلال الموقع على توفير 6010 فرصة عمل والوظائف الخالية والشاغرة لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة وهذا خلال وجودها بكافة التخصصات، ويتم تقديم فرص العمل لجميع الشباب ومختلف الجنسين وتقديم الرواتب بجانب الوظيفة التي يقدم فيها الأشخاص، وهذا لمعرفتهم بالراتب التي يتم الحصول عليه أثناء العمل خلال الشهر التي يعملون فيها بالشركات المختلفة.

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ويذكر أنه تم الإشارة في بيان الوزارة إلى وجود الوظائف المتاحة لجميع الشباب وهذا منذ بداية شهر نوفمبر الحالي، وأيضاً تم التأكيد على أن جميع التقديمات مازالت مستمرة حتى الآن، وأن من يريد معرفة كل المعلومات عن الوظائف التي تخصهم والوظائف المتاحة وجميع التفاصيل والشروط التي يتم من خلالها التقديم، وأيضاً الحصول على هذه الوظائف فيتم الدخول إلى الموقع الالكتروني الرسمي التي يتم تدشين عليه الوظائف الشاغرة، وأيضاً يتم العمل بشكل مستمر على توفير جميع الوظائف العامة والمقدمة من وزارة القوى العاملة باستمرار ويمكنكم الإطلاع عليها من خلال هذا الرابط التالي.

وأيضاً يتم البحث بشكل دائم ومستمر عن الكثير من الفرص المتاحة حاليا من الوظائف الشاغرة والتي تكشف عنها وزارة القوى العاملة الستار، وذلك حتى يحصل عليها ويعمل بها الكثير من الشباب في مصر وذلك للقضاء على البطالة وقلة انتشار الجرائم في الوطن العربي ومصر بأكملها، وأن فرص العمل تقدم دائماً لشغل الشباب بها والأستفادة من طاقتهم وتوفيرها في العمل وهذا ما تقوم به دائماً وزارة القوى العاملة.