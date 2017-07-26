تعرف على أحدث الطرق لعلاج الهالات السوداء بالكريمات والتقنيات الحديثة

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أكدت أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، الدكتورة “إيمان سند”، إن هناك نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يعانون من حالة اسمرار المنطقة المحيطة بالعين والتى يطلق عليها “الهالات السوداء”، وأوضحت الدكتورة “إيمان سند”، أن أسباب هذه الهالات كتيرة ومتعددة وتختلف من شخص لآخر ومن أهم هذه الأسباب:

1- أن يكون الشخص يملك استعداد وراثي يسبب اسمرار المنطقة المحيطة بالعين.

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2- أن يكون الشخص لديه بعض أنواع حساسية الجلد التى تصاحب الطابع الوراثي تتسبب فى تكرار الحكة “الهرش”، التى قد ينتج عنها اسمرار حول العين.

3- أن يكون الشخص مصاب بالأمونيا وفقر الدم الذى ينتج عنه ضعف الدورة الدموية فى محيط العين، والاصابة باحتقان فى الأوعية الدموية، وبالتالى يتسبب فى وجود زرقة فى محيط العين.

4- أن يكون الشخص يعانى من الإجهاد ودائم السهر والتوتر العصبى مما يؤدى إلى اسمرار محيط العين.

5- أن يكون الشخص من المدخنين وشاربي الكحوليات.

6- فى حالة استخدام مكياجات لا تتناسب مع طبيعة البشرة تسبب وجود حساسية وبالتالي ظهور الهالات السوداء حول منطقة العين .

صرحت الدكتورة “إيمان سند”، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، فى تقرير طبى خاص لها لإحدى الصحف اليومية، عن وجود العديد من الوسائل العلاجية، للهالات السوداء حول العين من أهمها الحفاظ على الجلد من الإصابة بالحساسية حول منطقة العين وذلك عن طريق استخدام الكريمات الموضعية:

1- استعمال الكريمات العلاجية المنزلية التى تتناسب مع طبيعة الجلد فى هذه المنطقة .

2- استعمال الكريمات التى تعمل على ترطيب وتغذية منطقة حول العين.

3- استعمال الكريمات التى تحتوى مكوناتها على فيتامين “k”.

كما أضافت الدكتورة “إيمان سند”، أنه فى أغلب ن الأحيان التي لا تستطيع فيها الكريمات الموضعية إعطاء النتائج المرجوة من الضروري اللجوء إلى استخدام التقنيات الحديثة فى علاج الهالات السوداء ومنها:

1- حقن منطقة حول العين بغاز ثاني أكسيد الكربون الطبي الذي يحدث تحسن ملحوظ فى الدورة الدموية فى منطقة العين، مما يؤدي إلى زوال الهالات السوداء .

2- استعمال مواد تغذي المنطقة المحيطة بالعين مثل الميزوثيرابى البلازما.

3- الخضوع لجلسات تقشير كيميائي خاص بالمنطقة المحيطة بالعين يعمل على تجدد خلايا البشرة، وتنشيط الدورة الدموية مما يؤدى إلى تحسين الاسمرار بمنطقة العين .

4- الخضوع لبعض تقنيات الليزر التى تسلعد بفاعلية فى تحسين اسمرار حول العين.