الأبحاث العلمية تؤكد أن أشعة الليزر يمكنها استرجاع الذكريات المفقودة

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استطاع مجموعة من العلماء في جامعة “كولومبيا” الأمريكية، التوصل إلى الاستفادة من أشعة الليزر على جزء من خلايا مخ الفئران المخصصة للتجارب العلمية، لمعرفة تخزين الذاكرة لدى الفئران، حيث نجح أشعة الليزر في استرجاع الذكريات المفقودة التي تسبب فى فقدانها إصابتهم بمرض الزهايمر.

قام فريق البحث ، بالوصف من خلال ورقة بحثية تم نشرها فى مجلة “هيبوكامبوس” العلمية، التجارب التي أجروها على الفئران بالمبشرة، بعد اعتقاد العلماء لأعوام كثيرة أن الحالات المصابة بمرض الزهايمر يفقدون الذكريات، لأن الخلايا العصبية بالمخ التي تشفر هذه الذكريات يتم إتلافها من جانب مجموعة من الكتل البروتينية تدعى “بيتا أميلويد”، هذا هو السبب.

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حيث كان هناك اعتقاد ثابت لدى العلماء أنه فى حالة فقدان تلك الذكريات، لا يتمكن أبدا المصاب استرجاعها، ولكن لم يقف البحث العلمي عند هذا الحد وظل الجهد البحثي الجديد يعمل على قدم وساق، و استطاع العلماء التوصل إلى إمكانية استرجاع وظيفة الخلايا العصبية للمخ المعروفة للاحتفاظ بالذكريات لاسترجاع الذاكرة التي تم فقدانها، وهو ما يؤكد أن مرض الزهايمر ليس من الضرورة أن يتلف مراكز الذاكرة، بل يؤثر على الآلية التي تمكن المصاب بالوصول إلى هذه الذكريات المفقودة.

أثناء التجارب الحالية، تم إجراء تعديلات وراثية على عدد من الفئران حتى تكون الخلايا العصبية بالمخ عند تفعيلها تصبح جزءا من تخزين الذاكرة، وعدد أخر من الخلايا العصبية بالمخ يخرج منها ضوء لونه أحمر عند تفعليها كجزء من استعادة الذاكرة.

بعد ذلك يتم تدريب مجموعة الفئران على الخوف من شم رائحة الليمون من خلال الصدمة الكهربائية، وبعد مدة وقت معينة، تم إخضاع بعض الفئران لاختبار لمعرفة ممن يعانون من الإصابة بمرض الزهايمر ، ومع الملاحظة تم اكتشاف أن أولئك الفئران الذين يعانون من الإصابة بالمرض لم يتذكروا خوفهم من شم رائحة الليمون بعد تعرض مناطق معينة في خلايا المخ لأشعة الليزر.

تم إخضاع مجموعة الفئران لإجراء الفحص من خلال أشعة الرنين المغناطيسي لتتبع النشاط ذات الصلة في أدمغة الفئران، وكما هو محتمل إن الفئران التي تعاني من مرض الزهايمر نجد لديهم نشاط ضئيل في جزء من خلايا المخ الذي تشبع مسبقا بذكريات الخوف، فى نفس الوقت لوحظ وجود المجموعة الضابطة تتمتع بحالة نشاط طبيعى.