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أسماء مستشفيات العلاج على نفقة الدولة، قائمة بأسماء المستشفيات الحكومية التي تقدم علاج على نفقة الدولة، حيث تُوجد نحو 700 مستشفى في مصر تقوم بتقديم العلاج للمرضى من المواطنين على نفقة الدولة وتكون تلك المستشفيات تابعة لوزارة الصحة والسكان، وتنتشر تلك المستشفيات في جميع المحافظات التابعة للدولة بحيث تُوجد أكثر من مستشفى في كل مركز ومدينة في البلاد بجانب الوحدات الصحية الموجودة في القرى والنجوع.

كما وقامت وزارة الصحة والسكان خلال الفترة الأخيرة بمجموعة من التعديلات والأعمال التطويرية في الخدمات التي تقدمها للمواطنين من خلال المستشفيات الحكومية، جاءت أعمال التطوير تلك في سبيل القضاء على الفجوة التي شهدها القطاع بعد الارتفاعات التي طرأت على أسعار الدولار والتي تسببت في ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات

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الصحية في حين أن المستشفيات مازالت تقدم تلك الخدمات بالأسعار القديمة.

الجدير بالذكر أنه وفقا لتلك التعديلات فإن المواطن من المقرر أن يتحمل فارق التكلفة بين السعرين، بجانب أعمال التطوير التي قامت بها الوزارة بالنسبة لقواعد البيانات التي تضم كافة البيانات والمعلومات التي تتعلق بالمرضى ممن يتلقون العلاج خلال تلك المستشفيات، والتي أصبح إدخال البيانات خلالها يكون عن طريق الرقم القومي وبدأ هذا منذ عام 2007، بحيث يتم الحصول على كافة البيانات والمعلومات عن المواطنين من خلال الرقم القومي الخاص بكل مواطن.

مستشفيات العلاج على نفقة الدولة:

تقوم وزارة الصحة والسكان خلال الفترة الحالية بالعمل على إحداث مجموعة من التعديلات وذلك بالنسبة لأكًواد العلاج التابعة لكافة المواطنين في مستشفيات التأمين الصحي، وقد جاء هذا في جميع المستشفيات التي تقدم الخدمات لغير القادرين من المواطنين على نفقة الدولة، وجاءت تلك الإجراءات والتعديلات التي تقوم بها وزارة الصحة من أجل العمل على القضاء على ما أحدثته ارتفاع أسعار الدولار من فجوات، حيث تقوم المستشفيات بتقديم الخدمات بالأسعار القديمة في حين أن أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية قد ارتفعت مع ارتفاع سعر الدولار، هذا وتسعى الحكومة للتعديلات حتى يتحمل المواطن الفارق في السعرين.

كما وتطمح وزارة الصحة والسكان في الفترة الحالية إلى إدخال المزيد من الأمراض والفئات الجديدة من المواطنين في نطاق العلاج على نفقة الدولة، ولكن من أكثر المعوقات التي تواجه الوزارة لقاء القيام بهذا هو عدم وجود الميزانية الكافية لتلك الإجراءات، في حين أن خطوة إلغاء العلاج على نفقة الدولة تعد من الخطوات التي يستحيل القيام بها خلال الفترة الحالية لأنه لابد أن يَسبقها خطوة تعميم لتَجربة التأمين الصحي الشامل والذي يجب أن يكون في كافة أنحاء البلاد.

الجدير بالذكر أن الشرق الأوسط يعتبر قاعدة بيانات العلاج التابعة للمجالس الطبية المتخصصة من أقوى قواعد البيانات التي من الممكن أن تتوافر في المنطقة، والتي قد تم تصميمها من قبل المهندسين والمبرمجين لتكون قادرة وبشكل عالي الكفاءة على خطوات اتخاذ القرارات الصائبة فيما يتعلق بمجالات الوقاية والعلاج، ويجب كذلك أن تكون تلك القواعد قادرة على اتباع جميع الأنظمة العلاجية لتكون قادرة على التعامل مع أي كان النظام المستخدم.

كما وتضم تلك القواعد بيانات جميع المرضى منذ عام 1997، كما وخضعت تلك القواعد إلى العديد من عمليات التطوير والتعديل والتي شملت إدخال البيانات التي تتعلق بالمريض جميعها من خلال الرقم القومي وتم هذا مع بداية عام 2007، هذا ومنذ ذلك الحين تقوم تلك القواعد باستخدام الرقم القومي لتسجيل جميع البيانات التي تتعلق بالمريض ولا يمكن التسجيل بأي رقم ثاني سوى الرقم القومى.

قائمة أسماء المستشفيات الحكومية: