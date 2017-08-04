هيئة “FDA ” توافق على عقار جديد “Mavyret”ضد جينات فيروس C المختلفة

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أعلنت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية “FDA “، مساء يوم أمس الخميس، الموافق 3 أغسطس، موافقتها على نوع جديد من العقار خاص بعلاج فيروس سي وهو يسمى عقار “مافيريت Mavyret”.

صرح أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بطب طنطا ،والمشرف الجامعى على وحدة علاج الفيروسات الكبدية بجامعة طنطا، الدكتور “محمود أنيس”، عن مواصفات عقار “مافيريت Mavyret” و الجرعات المسموح بتناولها من هذا العقار قائلا: “أن هذا العقار وهو عبارة عن قرص واحد يوميا”.

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كما أضاف أستاذ الكبد والجهاز الهضمي عن ما يخص محتويات عقار “مافيريت Mavyret”: “يحتوى على عقارين هما جليكابريفير، وبيبرنتاسفير”، وأوضح أنه من أبرز الصفات التى تميز العقار الجديد أن فعال بشكل جيد لكافة الأنواع الجينية لفيروس سي.

بسبب فعالية عقار “مافيريت Mavyret” المرتفعة جدا، فإن العقار يؤخذ لمدة شهرين لمرضى فيروس سي، الذين لا يعانون من التليف، ويعطى لمدة 3 أشهر للمرضى الذين يعانون من التليف، كما أنه يعطى لمدة لا يزيد عن 4 شهور فى حالات الأشخاص الذين تعرضوا للانتكاسة، مؤكدا أن العقار ذات ضرورة خاصة فى علاج حالات الأشخاص المنتكسين.

هذا لان العقار ذو فاعلية فى حالة وجود مقاومة الفيروس للأدوية السابقة الأخرى، علاوة على أن العقار لا يتطلب تناول عقار “الريبافيرين” معه، مما يقى الأشخاص المصابين بمرض فيروس C التعرض لمضاعفات هذا العقار.

أكمل الدكتور “محمود أنيس”، حديثه عن الحالات الى لا يمكنها تناول العقار الجديدة فقال: “لكن للأسف لا يمكن استخدامه فى حالات تليف الكبد المتقدم لاحتوائه على عقار “جليكابريفير”، حيث أن هذه الفئة من الأدوية لا يمكن استخدامها فى حالات الكبد المتقدم”.

أكد أستاذ الكبد والجهاز الهضمي أن هيئة الأغذية قد قامت بتحذير من استخدامه فى حالات الأشخاص الذين يعانون من تليف الكبد المتقدم، لأن تناول العقار قد يتسبب فى تدهور فى حالة الكبد، وفى بعض الأحيان قد يتسبب فى الوفاة.

ذكر الدكتور “محمود أنيس”، أن من أهم ما يميز العقار إمكانية تناوله فى حالات مرضى فيروس سي الذين يعانون بالفشل الكلوي، مؤكدا أن العقار فعال جدا كما أنه قوى فى علاج الحالات المنتكسة، وذو فاعلية عالية فى حالة مقاومة للعلاجات الأخرى .