الأدوية ال10 التي سحبتها الصحة من السوق بعد التحذير من أضرارها

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قامت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة خلال فترة الثلاثة أشهر الأخيرة بالتحذير من مجموعة من الأدوية التي تم طرحها في السوق خلال الفترة الأخيرة، وكان هذا من خلال مجموعة من المنشورات التي نشرت من قبل الإدارة المركزية، والتي قامت بناء عليها بسحب تلك الأدوية من السوق من جديد، وأعلنت أن السبب وراء سحب الأدوية هو عيوب التصنيع التي تجعل تلك الأدوية تتسبب في أضرار جسيمة.

ونوفر لكم اليوم ومن خلال هذا المقال كافة التفاصيل التي تتعلق بتلك الأدوية، وهي:

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1- دافركسDafrex

حيث تم طرح هذا الدواء في السوق خلال الفترة الماضية لاستخدامه في علاج القصور الذي تعاني منه الأوعية الدموية، ويحمل هذا الدواء رقم تشغيل 16750T، وتم التحذير من هذا الدواء لعدم احتوائه على المواصفات القياسية والتي تتعلق بالخصائص الطبيعية.

2- مستحضر فاركولين:

يستخدم هذا الدواء كموسع للشعب الهوائية، وقامت الإدارة المركزية بسحبه من السوق لعدم مطابقة التحليل الكيميائي لهذا الدواء، وقد تم طرحه في السوق برقم تشغيل 1342.

3- عقار clozapine 10mg tab:

يستخدم هذا العقار في أغراض العلاج التي تتعلق بالأمراض النفسية وعلى رأسها الفصام، وتم سحبه من السوق نتيجة مخالفته للمواصفات التي تم تشغيله طبقا لها، وتم طرحه في السوق برقم تشغيل 61306.

4- عقار فلوكسامو 500 مجم:

أحد أنواع المضاد الحيوي الذي تم طرحها في السوق منذ فترة، ويحمل رقم تشغيل 163847، وتم سحبه من السوق نتيجة مخالفته للمواصفات.

5- عقار سيتال cetal:

تم طرح هذا الدواء في عامي 2015 و2016 و يستخدم في السوق كمسكن للألم وخافض للحرارة، إلا أن الإدارة المركزية قد اكتشفت عدم مطابقة هذا المنتج للمواصفات بالإضافة إلى مخالفته كل أشكال الصيدلانية.

6- عقار أكتوميثرين 5%:

أثبتت الإدارة المركزي عدم مطابقة المستحلب للمواصفات القياسية وكذلك التحليل الكيميائي، هذا ويستخدم المنتج لمعالجة الجرب و الحكة والهرش.

7- مستحضر كيفاديم:

نوع من أنواع المضاد الحيوي الذي يتم حقنه في العضل أو الوريد، أثبتت الإدارة المركزية مخالفته مجموعة من المواصفات القياسية وكان قد تم طرحه في السوق برقم تشغيل 1440168.

8- عقار فارما بيور:

نوع من أنواع المذيبات للمضادات الحيوية ” ماء نقي” والتي توضع في أكياس.

9- مستحضر mepabrufen:

تم طرحه برقم تشغيل 560415 وكان يستخدم كمسكن للألم وخافض للحرارة.

10- عقار dextromethorphan:

أعلنت الإدارة المركزية سحب المنتج من السوق لعدم مطابقته للمواصفات، وهو عقار مضاد للسعال والكحة وتم طرحه برقم تشغيل 160432.