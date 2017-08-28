وزارة الصحة ترفع ميزانية العلاج وزراعة الأعضاء بعد ارتفاع أسعار الأدوية

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور “خالد مجاهد” عن قرار الوزارة بشأن رفع ميزانية العلاج على نفقة الدولة، هذا بجانب قرار مراجعة أكواد العلاج من خلال اللجنة التي سيتم تشكيلها والتي ستقوم بتوضيح كل ما يتعلق بالعلاج من قيمة العلاج ونوع المرض، هذا بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي شملت قرار تعويم الجنيه المصري وما ترتب عليه من رفع أسعار الأدوية.

و خلال التصريحات التي قام بها المتحدث الرسمي على قناة دريم أثناء برنامج “صباح دريم” الذي تمت إذاعته اليوم، فقد أعلن أن الوزراء قد أوشكت على الإنتهاء من تلك الإجراءات التي تتعلق بمراجعة الأكواد بالنسبة لحالات زراعة الكبد والكلى والنخاع، وأضاف أن حالات زراعة النخاع كان يواجهها مجموعة من المشكلات والتي تتعلق بضرورة المطابقة بين المتبرع والمستقبل بنسبة 100% قبل الحصول على الموافقة.

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هذا بجانب الاستحداثات التي قامت بها الوزارة والتي تتعلق بالمرضى ممن لديهم توافق بنسبة 50% بالنسبة للعلاج على نفقة الدولة، وأشار أن تكاليف العلاج التي تصل إلى 100 ألف جنيه كانت تتحملها الدولة بالكامل، والتي قد ارتفعت بعد الإجراءات التي تتعلق بمراجعة الأكواد لتصل إلى 150 ألف جنيه، وأن تلك التكاليف كذلك تتحملها الدولة بصورة كاملة هذا بجانب العلاج الذي يحتاجه المريض بعد الإنتهاء من العملية.

وقد أضَاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الدولة تتحمل قيمة 15 ألف جنيه في حالة المرضى ممن هم بحاجة إلى عمليات زراعة كلى، وقد جاء هذا بعد الارتفاعات التي طرأت بنسبة 50% على تكاليف العلاج، وأضاف أن تكاليف العلاج الذي تتحمله الدولة بعد العملية قد ارتفع من 60 ألف إلى 69 ألف جنيه بعد الارتفاعات التي طرأت على أسعار الأدوية، هذا بالنسبة للحالات الخطرة من المرضى.

في حين أن قيمة ما تَتحملة الدولة قد ارتفع من 17 ألف جنيه إلى 31 ألف جنيه بالنسبة لحالات زراعة الكلى المتوسطة الخطورة، جاء هذا ضمن الإجراءات الأخيرة التي قامت بها وزارة الصحة عقب الارتفاعات التي طرأت على أسعار الأدوية والتي قامت من خلالها برفع قيمة الدعم الذي تُخصصة الوزارة لحالات زراعة الكلى والنخاع والكبد.