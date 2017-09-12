رئيس الحجر الصحي في مطار القاهرة: اشتبهنا في إصابة أحد الحجاج بمرض الكورونا وتم نقله إلى المستشفى

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أعلن مدير عام الحجر الصحي التابع لمطار القاهرة الدولي “مدحت قنديل” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أنه قد تم العثور على أحد الحجاج العائدين في مطار القاهرة الدولي والتي قد اشتبه الأطباء في إصابتها بفيرس الكورونا.

وأضاف خلال التصريحات التي قام بها، أن الحاجة التي قد تم الاشتباه فيها هي امرأة مسنة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية التي لابد من القيام بها في تلك الحالة، وبناء عليه تم نقلها إلى مستشفى العباسية للحميات.

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وقام بهذا الإجراء لتَقوم المستشفى بعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة لمثل تلك الحالة، واعطَائها العقاقير والأدوية اللازمة في تلك الحالة.

وأكمل خلال التصريحات التي قام بها، أن الكشف على جميع العائدين من رحلات الحج يعد واحد من أهم الإجراءات الاعتيادية التي تتم في مطار القاهرة خلال عودة الحجاج، ويأتي هذا الإجراء خوفا من أن يكون هناك مصابون بأمراض معدية من التي تنتشر في المملكة العربية السعودية.

هذا وتقوم السلطات في المطار مع وزارة الصحة بمتابعة الحجاج بعد رحلة العودة ولمدة 6 أيام، ويتم هذا من خلال الكروت التعريفية التي يملؤها الحجاج.

في حين أن التصريحات قد شملت تأكيدات على أن بقية الحجاج على متن نفس الرحلة قد تمكنوا بالعودة بكامل صحتهم، ولم يتم الاشتباه في إصابة أي أحد آخر.

وقد قام مطار القاهرة الدولي بالتمكن من نقل عدد من الحجاج بعد الانتهاء من آداء مناسك الحج و عددهم 70 ألف حاج، وتم هذا من خلال عدد من الرحلات الجوية و عددها 320 رحلة جوية، ومن المقرر أن يتم إعادة كافة الحجاج خلال الشهر الحالي تحديدا في تاريخ 25 من الشهر وهو آخر يوم لمَواعيد رحلات عودة الحجاج.

جاء هذا ضمن مجموعة من التصريحات التابعة لمدير عام الحجر الصحى لمَطار القاهرة الدولي، فيما يتعلق بصحة الحجاج العائدين من المملكة العربية السعودية خلال رحلات العودة التي ينظمها مطار القاهرة الدولي، هذا بجانب كافة التفاصيل التي تتعلق بالإجراءات التي اتخذتها السلطات بالنسبة للحالة المشتبه بإصابتها بالفيروس الذي سبق ذكره في هذا المقال.

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