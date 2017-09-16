تعرف على الحالة الصحية للقلب والكلى ومستوى السكر فى الدم من شكل الأذن

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تظهر الأذنين عند بعض الأشخاص بأشكال لأول وهلة قد تبدو غير مألوفة، وتدل هذه الأشكال على وجود بعض الأمراض التى قد تكون مستديمة، أو تدل على وجود أمراض تم اكتسابها قبل عملية ولادة الطفل خلال فترة الحمل، ومن أكثر هذه الأشكال أهمية طبقا لما ورد عن موقع prevention الطبى هى:

وجود تجعد بفص الأذن

قد يبدو تجعد قطرى فى فص الأذن من ناحية الأسفل، وهو ما يبرهن طبقا لما وصفه العلماء على معاناة صاحب هذه الأذن من مرض من أمراض القلب، كما أكد الموقع، أن الباحثون لا يعرفون السبب وراء تجعد فص الأذن كما أنه ليس كل تظهر لديه هذه التجاعيد، لابد من معاناته بمرض بالقلب، لكنها علامة من الضروري التأكد من سبب وجودها.

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ظهور الحفر والثقوب بالأذن

من المحتمل أن يولد بعض الأطفال بتجاعيد أو حفر صغيرة فى منطقة حول الأذن، وقد يكون جسم الطفل هو الآخر حجمه أكبر من المفترض أن يكون عليه لديه أيضا انخفاض فى مستوى السكر فى الدم، وهذه الحفر والثقوب دليل على أنه من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأورام معينة.

منظر الأذن غير عادية

أما إذا ولد طفل جديد وبدت عليه أي “علامة فى الجلد” على الأذن، فإنه من الممكن أن تكون دليل على معاناة صاحب الأذن من مشكلة فى وظائف الكليتين، لأنه من المعروف أن كلى الطفل تنمو فى نفس الوقت مثل تطور الأذنين، وفى حالة إذا لاحظ الطبيب هذا على الطفل المولود، من الضرورى من إجراء اختبار كلى أو عمل الموجات فوق الصوتية للتحقق من صحة المولود الجديد.

الشعور برنين فى الأذنين “طنين”

على أغلب الظن ما يؤدى هذا فى شىء له علاقة مباشرة بالأذنين، مثل الإصابة بوجود تراكم الشمع أو فى محيط الضوضاء العالية، ولكن من الممكن أيضا أن يكون هذا دليل على ظهور مشكلة مع المفصل نظرا لأن عظام الفك تتقابل مع عظام الجمجمة، أو الإصابة فى الرأس أو رقبتك، أما فى حالة سماع رنين، أو طنين فى الأذن أو أصوات، من الضرورى استشارة الطبيب.