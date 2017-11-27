تعرف على عقوبة الصيدليات التي تبيع مواد مخدرة دون روشتة

Advertisements

قام الدكتور مصطفى السيد، والذي يعمل مديرا لإدارة التفتيش الصيدلي الموجودة في الإدارة المركزية الخاصة بالشئون الصيدلية، بالتصريح بأن الإدارة سوف تقوم بشن عدد من الحملات من اجل ان تقوم بتفتيش مستمرة، وذلك الأمر سيكون على الصيدليات في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث أشار إلى أنه من القواعد العامة التي سيتم الإشراف عليها هو ان يتم صرف الأدوية المخدرة بروشتة، ولا يتم صرفها باي طريقة اخرى، ونبه أيضا خلال كلامه ان الادوية المخدرة عند صرفها يجب ان تسجل في دفتر خاص بهذه الأمور في الصيدلية، وقد قال انه في حالة تم اكتشاف ان هناك صيدلية تقوم بصرف الأدوية المخدرة دون روشتة خاص بالأمر فإنه سوف يتم وقف “حصة” الصيدلية، وسوف يتم تحرير محضر في القسم ضدها.

وقد اضاف الدكتور مصطفى السيد خلال تصريحاته أن كل أنواع الأدوية التي لم يتم وضعها في جدول المخدرات ولم يتم تدريجها كمواد مخدرة حتى وان كان يتم إساءة استخدامها فإن هذا الامر لن يسبب ازمة للصيدليات ولا يوجد فيها أي مشكلة، وذلك لأن القانون في مصر لم ينص على أي عقوبة بخصوص هذه المسألة، وقد قال خلال تصريح ان المسألة في هذا الامر سوف تكون بناء على ضمير من يقوم ببيع الدواء.

Advertisements

والجدير بالذكر ان الدكتور مصطفى السيد قد وضح الامر بخصوص الأدوية التي يساء استخدامها فقد قال إنه على سبيل المثال في أثناء تفتيش تقوم به الهيئة في إحدى المرات على واحدة من الصيدليات في مصر، فقد وجد المفتش ان الدكتور الصيدلي في هذه الصيدلية يقوم باستخدام ليمونة في احدى الخلطات مع أنواع أخرى من الأية ومن شأن هذه العملية تحويل هذه المواد إلى مادة مخدرة ، لكن الدكتور مصطفى السيد أكمل كلامه قائلا أنه لا اي توجد عقوبة جنائية وفقا للقانون بخصوص وجود الليمون في داخل اي صيدلية، ويذكر ان القانون المصري يعاقب على بيع أو حيازة اي مادة مخدرة دون وصفة طبية بها، ويتم معاقبة اي صيدلية تقوم بالبيع بالمخالفة لأحكام القانون.

إقرأ ايضا فاكسيرا توفر طُعوم الجديري المائي في 10 فروع بالجمهورية بسعر 300 جنيه